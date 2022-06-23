HIMARS і боєприпаси: США вже сьогодні можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні

HIMARS і боєприпаси: США вже сьогодні можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена сьогодні, 23 червня 2022 року, може оголосити виділення нового пакету військової допомоги Україні.

Він може містити близько 500 млн доларів, а також артилерійські ракетні системи HIMARS та боєприпаси.

Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що чергова військова допомога буде оголошена вже сьогодні, 23 червня. До пакету увійдуть високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS та артилерійські боєприпаси. Очікується, що загальна сума пакету не перевищить 500 млн доларів.

Водночас у Білому домі кажуть, що поки не можуть розкрити подробиці або підтвердити виділення цієї допомоги.

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили позитивні новини. Артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS, які нещодавно прибули від США до України, уже приносять перші результати у війні проти РФ.

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