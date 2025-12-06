Засновник ШІ розкрив страшну правду, про яку мовчать мільярдери

Штучний інтелект / © Pixabay

Один із засновників сучасного штучного інтелекту Джеффрі Гінтон вважає що швидкий розвиток штучного інтелекту під керівництвом технологічних мільярдерів може спричинити соціальну катастрофу та економічний крах.

Про це Гінтон заявив під час публічної дискусії з сенатором США Берні Сандерсом у Університеті Джорджтауна, про це пише видання The Mirror.

Британський комп’ютерний вчений і автор ключових проривів у глибокому навчанні, які лежать в основі сучасного буму ШІ, висловив побоювання щодо необдуманої швидкості впровадження технологій без належних запобіжників.

Головні занепокоєння Гінтона стосуються:

Ринку праці: ШІ здатний докорінно змінити структуру робочих місць, витісняючи людей з багатьох професій без створення нових альтернатив.

Соціальної нерівності: Можливе значне загострення економічної та соціальної нерівності.

Геополітики: Використання ШІ потужними державами для «безкровних вторгнень», що може змінити баланс сил у світі.

Він наголошує, що нинішня революція ШІ відрізняється від попередніх технологічних змін тим, що не створює нові робочі місця, компенсуючи втрату людських професій. «Людям, які втратять свої робочі місця, не буде куди піти, якщо ШІ стане таким же розумним, як люди, — або навіть розумнішим. Будь-яку роботу, яку вони могли б виконувати, зможе зробити ШІ», — сказав він.

Гінтон також звернув увагу на економічний аспект: технологічні магнати, такі як Ілон Маск, Марк Цукерберг та Ларрі Еллісон, нібито не врахували, що при масовій втраті робочих місць покупців для продукції стане менше.

Окрім того, він прогнозує, що поява Штучного Загального Інтелекту (AGI), здатного виконувати широкий спектр завдань та адаптуватися до різних застосувань, може відбутися протягом наступних 20 років або навіть раніше.

Джеффрі Гінтон фактично заклав основи сучасного ШІ. Його дослідження нейронних мереж принесли йому у 2018 році премію Тюрінга (еквівалент Нобелівської премії у сфері обчислювальної техніки), яку він розділив із Йошуа Бенжіо та Яном ЛеКуном. У 2023 році він залишив компанію Google.

