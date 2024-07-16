Хірург описав деталі поранення Трампа і його наслідки (фото)

Куля відірвала верхню частину вушної раковини Трампа, але політик міг не відчути болю.

Німецький пластичний хірург, доктор медичних наук Єнс Альтманн пояснив характер поранення вуха кандидата у президенти США Дональда Трампа, а також його наслідки.

Про це повідомляє BILD.

Журналісти видання докладно вивчили, як Трампу вдалося вижити під час замаху. На інфографіці (внизу тексту) видно, що стрілець міг цілитися у праву скроню політика, коли той був повернутий обличчям до публіки. Однак за цією траєкторією куля лише зачепила вухо, коли Трамп повернувся праворуч, обличчям до нападника. Як сказав сам кандидат у президенти, він повернув голову, щоб прочитати дані з таблиці на тему нелегальної міграції.

На відео замаху також видно, що в перші миті Трамп не розуміє, що сталося. Він притуляє руку до вуха, ніби перевіряючи, що там.

Як пояснив доктор Альтманн, куля відірвала верхню частину вушної раковини Трампа або хелікс. Це вкритий шкірою хрящ. Звідти бризнула кров, але політик не відчув болю. На думку хірурга, могла постраждати барабанна перетинка.

"Дональд Трамп, ймовірно, не відчував жодного болю у момент удару. Коли відбувається щось подібне, вивільняються адреналін та кортизол, організм реагує симптомами шоку – ніхто нічого не помічає", – пояснив лікар.

"Той факт, що Трампу не довелося робити операцію, говорить про несуттєву травму м'яких тканин. Зараз важливо спостерігати, чи буде надалі операція з відновлення початкової форми вуха. Також важливо запобігти потраплянню інфекції. Фахівці обов'язково перевірять і те, чи не пошкоджено барабанну перетинку", – додав Альтманн.

Читайте провідні новини дня:

Стрілець міг цілитися у праву скроню Трампа, але за цією траєкторією куля лише зачепила вухо / Фото: Bild

Нагадаємо, Трамп розповів про пережитий замах, висловивши думку, що мав би бути мертвим.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.