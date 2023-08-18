Хірурги надрукували новий ніс на 3D-принтері та пришили його до руки пацієнтки – фото

Через два місяці ніс прикріпили до обличчя.

Жінці із Франції, яка втратила частину обличчя через рак, зробили рідкісну трансплантацію носа, надрукованого на 3D-принтері.

Про це пише sciencealert.com.

Індивідуальний ніс був майже повністю виготовлений у лабораторії, але кровоносні судини надто малі та складні, щоб їх можна було вплести до надрукованої структури. Щоб забезпечити необхідне кровопостачання носа, хірурги спершу прикріпили його до передпліччя пацієнтки.

Хірурги пришили надрукуваний на 3D-принтері ніс до руки пацієнтки / Фото: CHU de Toulouse

Через два місяці ніс був перенесений на обличчя жінки під час шестигодинної мікрохірургії. Медики намагалися обережно поєднати нові кровоносні судини зі скронею пацієнтки.

Після десяти днів у лікарні та трьох тижнів приймання антибіотиків, хірурги з Інституту раку Університету Тулузи у Франції оголосили, що їхня пацієнтка "почувається дуже добре".

Жінка зізналася, що коли прокинулася наступного дня то була приголомшена.

"Я не виходила з дому 10 років, і ми з чоловіком вирішили невдовзі знову сходити до ресторану!" - поділилася вона.

Повідомляється, що цю операцію провели ще у листопаді минулого року. Тепер французькі хірурги сподіваються використати революційну техніку для покращення імплантації інших імплантатів тіла у майбутньому.

Нагадаємо, генно-модифіковану нирку свині успішно пересадили людині під час дивовижної операції. Чоловік із клінічною смертю мозку прожив понад місяць після трансплантації.

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