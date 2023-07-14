Хірурги пришили голову хлопчику після жахливої ДТП – фото

Хірурги в Ізраїлі зуміли пришити голову хлопчику після ДТП.

Про це пише timesofisrael.com.

Сулейман Хассан, 12-річний палестинець із Західного берега, переніс те, що відомо як внутрішнє обезголовлення, коли його череп відірвався від верхніх хребців хребта — офіційно відомий як двосторонній вивих атланто-потиличного суглоба.

Він їхав велосипедом, коли його збила машина. Хлопчика терміново доставили до медичного центру "Хадасса" та одразу ж поклали на операцію у травматологічному відділенні.

Лікарі сказали, що його голова "майже повністю відірвалася від шиї".

Сулейман Хассан з медиками / Фото: Hadassah Medical Center

Доктор Охад Ейнав, ортопед, який керував операцією, сказав, що процедура зайняла декілька годин і зажадала від лікарів використання нових пластин і фіксаторів у пошкодженій області.

"Нам вдалося врятувати дитину завдяки нашим знанням та найінноваційнішим технологіям в операційній", — сказав Ейнав, додавши, що команда "боролася за життя хлопчика".

Він та його команда сказали, що передбачуване виживання Хасана складає всього 50%, і його одужання — не що інше, як диво.

Операцію зробили у червні, але лікарі чекали місяць, щоб оголосити результати. Нещодавно Хасана виписали з лікарні.

Нагадаємо, язик 64-річного курця став зеленим та волохатим. Медики зазначили, що це могло статися через передбачувану реакцію на куріння сигарет під час приймання антибіотиків.

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