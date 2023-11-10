Хірурги провели перше в історії пересадження ока: подробиці унікальної операції та фото

Хірурги в Нью-Йорку, США, провели першу в історії трансплантацію всього ока людині.

Про це повідомляє Reuters.

Це досягнення було названо проривом, хоча до пацієнта не повернувся зір. За даними хірургічної команди NYU Langone Health, через шість місяців після операції, проведеної під час часткової трансплантації обличчя, пересаджене око продемонструвало важливі ознаки здоров'я, зокрема кровоносні судини, які добре функціонували, та сітківку.

"Сам факт того, що ми пересадили око, - це величезний крок уперед, про який думали протягом століть, але так і не здійснили", - сказав доктор Едуардо Родрігес, який очолював команду.

Хірурги провели першу в історії трансплантацію всього ока / Фото: Reuters

До цього часу лікарям вдавалося пересадити лише рогівку — прозорий передній шар ока.

Одержувач ока - Аарон Джеймс, 46-річний ветеран війни з Арканзасу, який пережив нещасний випадок, пов'язаний із високою напругою на роботі. У нього було пошкоджено ліву сторону його обличчя, ніс, рот і ліве око.

Аарон Джеймс до травми / Фото: Reuters

Операція з трансплантації тривала 21 годину.

Спочатку лікарі планували включити очне яблуко до трансплантату обличчя лише з косметичних причин, розповів Родрігес в інтерв'ю Zoom.

"Якби сталася якась форма відновлення зору, це було б чудово, але... Мета полягала в тому, щоб ми виконали технічну операцію і зберегли очне яблуко", - додав Родрігес.

За його словами, все, що відбуватиметься у майбутньому, контролюватиметься. Наразі пересаджене око не має зв'язку з мозком через зоровий нерв.

Хірурги провели першу в історії трансплантацію всього ока / Фото: Reuters

Щоб сприяти загоєнню зв'язку між зоровими нервами донора та реципієнта, хірурги зібрали дорослі стовбурові клітини з кісткового мозку донора і ввели їх у зоровий нерв під час трансплантації, сподіваючись, що вони замінять пошкоджені клітини та захистять нерв.

За словами Родрігеса, трансплантація життєздатного очного яблука відкриває безліч нових можливостей, навіть якщо у цьому випадку зір не відновлюється.

Інші дослідні групи розробляють способи підключення нервових мереж мозку до незрячих очей за допомогою введення електродів, наприклад, для забезпечення зору, сказав він.

Аарон Джеймс з дружиною / Фото: Reuters

"Якщо ми зможемо працювати з іншими вченими, які працюють над іншими методами відновлення зору або відновлення зображень у зоровій корі, я думаю, ми станемо на крок ближче", - сказав Родрігес.

Джеймс, який зберіг зір у правому оці, знав, що він може не відновити зір у пересадженому оці.

"Лікарі ніколи не очікували, що це спрацює, і вони сказали це мені від самого початку", — поділився він. "Я сказав їм: "Навіть якщо я не бачу... Можливо, принаймні ви все зможете чогось навчитися, щоб допомогти наступній людині. Сподіваюся, це відкриє новий шлях".

Аарон Джеймс та Едуардо Родрігес / Фото: Reuters

За словами Родрігеса, Джеймс все ще може відновити зір у пересадженому оці.

"Я не думаю, що хтось може стверджувати, що він почне бачити. Але, водночас, вони не можуть стверджувати, що він не побачить", — сказав Родрігес. "Наразі, я думаю, ми цілком задоволені результатом, якого нам вдалося досягти за допомогою дуже технічно складної операції".

Нагадаємо, дівчина, обличчя якої називали "кінським", наважилася на пластичну операцію. Процедура була зроблена не лише заради естетики, а й заради здоров'я.

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