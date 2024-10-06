"Хиталися будівлі": чому свідки назвали ізраїльську атаку по Бейруту найбільшою від початку війни

Свідки атаки Ізраїлю на Бейрут назвали її найбільшою від початку війни.

Ізраїльська авіація атакувала передмістя Бейрута найінтенсивніше відтоді, як Ізраїль різко посилив свою кампанію проти підтримуваного Іраном угруповання "Хезболла".

Про це пише Reuters.

"Вночі від вибухів по всьому Бейруту було чутно гуркіт і впродовж майже 30 хвилин було видно червоні і білі спалахи", — кажуть свідки.

Над містом, за їхніми словами, навис сірий туман, а на південних околицях вулиці було видно руйнування, а над територією здіймався дим.

"Минулої ночі було найбільше насильство за всі попередні ночі. Навколо нас хиталися будівлі, і спочатку я подумав, що це землетрус. Були десятки ударів. Ми не могли всі порахувати. Невідомо було, звуки такі оглушливі вибухи", — сказала, зокрема, одна з жительок району Бурдж аль-Бараджне в південному передмісті Бейрута.

Ізраїль заявив, що "провів серію цілеспрямованих ударів по ряду об'єктів зберігання зброї та об'єктів терористичної інфраструктури, які належать терористам "Хезболла" в районі Бейрута".

Ліванська влада поки не повідомила, у що влучили ракети або яку шкоду вони завдали.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ізраїльські військові завдали точного удару по терористам ХАМАС, які діяли в центрі командування та управління, вбудованому в комплекс, який раніше служив школою "Ібн Рушд" у район Дейр-ель-Балах.

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