«Гітлер нашого часу»: у Сенаті США закликали ліквідувати верховного лідера Ірану

Аятола Алі Хаменеї / © Getty Images

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем публічно звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом до радикальних кроків проти іранського керівництва на тлі масових протестів у країні.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, коментуючи ситуацію в Ірані.

За словами сенатора, нинішній режим в Тегерані є ключовим джерелом нестабільності на Близькому Сході, а збереження влади верховного лідера Ірану лише поглиблює кризу в регіоні.

Грем різко висловився на адресу аятоли Алі Хаменеї, порівнявши його з нацистськими диктаторами XX століття та заявивши, що саме його усунення може стати переломним моментом для країни.

«Це Гітлер нашого часу. Це релігійний нацист. Це жахлива людина. Йому час піти геть. Народ хоче, аби він пішов», — наголосив сенатор.

Він також зазначив, що Дональд Трамп, на його переконання, вважає перемогу протестного руху єдиним реальним шляхом до змін в Ірані. За словами Грема, падіння режиму може відкрити шлях до трансформації країни та завершення тривалої конфронтації із Заходом.

Звертаючись безпосередньо до президента США, сенатор підкреслив, що дії Вашингтона мають одночасно підтримати протестувальників і залякати чинну владу Ірану.

«Якими б не були наші дії, пане президенте, вони мають надихнути протестувальників і налякати режим до смерті», — заявив Грем.

Окремо він закликав до фізичного усунення керівництва, яке, за його словами, несе відповідальність за загибель мирних громадян, зазначивши, що саме такі кроки здатні зупинити насильство.

Сенатор переконаний, що падіння іранського режиму матиме масштабні наслідки для регіону. Він прогнозує припинення ролі Ірану як держави-спонсора тероризму, зникнення угруповань Хезболла та ХАМАС, а також можливість укладення миру між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Водночас Грем застеріг, що збереження влади аятоли означатиме, за його словами, «гігантський крок назад», і висловив повну довіру Дональду Трампу, порівнявши його з Рональдом Рейганом та закликавши підтримати іранський народ у боротьбі проти режиму.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Ірану у здобутті свободи.

Ми раніше інформували, що Іран попередив, що у разі удару Америки по країні військові США та Ізраїль стануть «легітимними цілями».