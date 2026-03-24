“Гітлер” остаточно переміг “Зеленського”: оголошено підсумки виборів, що підірвали Мережу
Обраний мером французького містечка Шарль Гіттлер висловив своє невдоволення «карикатурами та суперечками», які, за його словами, відволікають увагу від виборів.
Вибори мера у французькому місті Арсі-сюр-Об з населенням всього 2800 осіб привернуло міжнародну увагу через прізвища кандидатів, які претендували на посаду — Шарля Гіттлера та Антуана Рено-Зелінського. Мережа одразу відреагувала дописами про «битву» між німецьким диктатором Адольфом Гітлером та нинішнім президентом України Володимиром Зеленським, відреагувавши на співзвучність прізвищ.
Як повідомляє TopTribune, Гіттлер переміг на виборах, що відбулися в неділю, з результатом 40,59% голосів.
Антуан Рено-Зелінський у підсумку фінішував лише третім, отримавши підтримку 27,92%.
У відео, опублікованих перед виборами, Шарль Гіттлер висловив своє невдоволення «карикатурами та суперечками», які, за його словами, відволікають увагу від виборів.
75-річний переможець виборів зізнався, що через своє ельзаське прізвище часто чув глузування. «Мене цькували, мені малювали вуса», — зауважив він.
28-річний Антуан Рено-Зелінський також прокоментував ажіотаж навколо виборів.
У дописі на Facebook він зазначив, що вибори мера Арсі-сюр-Об потрапили на сайт, де приймають онлайн-ставки з усього світу.
«Це має одну перевагу: зробити наше маленьке містечко в регіоні Об відомим десяткам мільйонів людей у Франції та у всій Європі», — наголосив він, нагадавши, що місто має історію, що сягає наполеонівської битви у березні 1814 року.
Нагадаємо, раніше Антуан Рено-Зелінський пояснив, що подвійне прізвище використовує, щоб вшанувати свою матір польського походження. За його словами, після початку повномасштабної війни в Україні питання про «родича Зеленського» стали постійними.