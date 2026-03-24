Світ
196
2 хв

“Гітлер” остаточно переміг “Зеленського”: оголошено підсумки виборів, що підірвали Мережу

Обраний мером французького містечка Шарль Гіттлер висловив своє невдоволення «карикатурами та суперечками», які, за його словами, відволікають увагу від виборів.

Богдан Скаврон
Шарль Гіттлер та Антуан Рено-Зелінський / © із соцмереж

Вибори мера у французькому місті Арсі-сюр-Об з населенням всього 2800 осіб привернуло міжнародну увагу через прізвища кандидатів, які претендували на посаду — Шарля Гіттлера та Антуана Рено-Зелінського. Мережа одразу відреагувала дописами про «битву» між німецьким диктатором Адольфом Гітлером та нинішнім президентом України Володимиром Зеленським, відреагувавши на співзвучність прізвищ.

Як повідомляє TopTribune, Гіттлер переміг на виборах, що відбулися в неділю, з результатом 40,59% голосів.

Антуан Рено-Зелінський у підсумку фінішував лише третім, отримавши підтримку 27,92%.

У відео, опублікованих перед виборами, Шарль Гіттлер висловив своє невдоволення «карикатурами та суперечками», які, за його словами, відволікають увагу від виборів.

75-річний переможець виборів зізнався, що через своє ельзаське прізвище часто чув глузування. «Мене цькували, мені малювали вуса», — зауважив він.

28-річний Антуан Рено-Зелінський також прокоментував ажіотаж навколо виборів.

У дописі на Facebook він зазначив, що вибори мера Арсі-сюр-Об потрапили на сайт, де приймають онлайн-ставки з усього світу.

«Це має одну перевагу: зробити наше маленьке містечко в регіоні Об відомим десяткам мільйонів людей у Франції та у всій Європі», — наголосив він, нагадавши, що місто має історію, що сягає наполеонівської битви у березні 1814 року.

Нагадаємо, раніше Антуан Рено-Зелінський пояснив, що подвійне прізвище використовує, щоб вшанувати свою матір польського походження. За його словами, після початку повномасштабної війни в Україні питання про «родича Зеленського» стали постійними.

