Світ
1041
2 хв

Гіттлер обійшов Зіленського на виборах: інтернет не стримує сміху

Гіттлер і Зіленський опинилися в одному виборчому списку у Франції.

75-річний Шарль Гіттлер та 28-річний опонент Антуан Рено-Зіленський

75-річний Шарль Гіттлер та 28-річний опонент Антуан Рено-Зіленський / © BFMTV

У невеликому французькому містечку Арсі-сюр-Об (регіон Гранд-Ест) другий тур муніципальних виборів, що відбудеться 22 березня, став темою для обговорення в соцмережах. Причиною стала незвичайна подібність прізвищ головних кандидатів на посаду мера до імен відомих політичних діячів.

За посаду очільника громади змагаються чинний мер, 75-річний Шарль Гіттлер, та його 28-річний опонент Антуан Рено-Зіленський. Попри курйозність ситуації, виборці Арсі-сюр-Об поставилися до голосування серйозно:

  • Шарль Гіттлер (правоцентрист) посів перше місце з результатом 37,81% голосів у першому турі.

  • Антуан Рено-Зіленський (сувереніст, підтримка партії «Патріоти») опинився на третьому місці з 29,99%, лише трохи поступившись іншій кандидатці, Анні Суркат (32,20%).

Обидва політики зізналися, що не усвідомлювали іронії ситуації, доки користувачі соцмереж не почали масово поширювати скриншоти з результатами першого туру. Шарль Гіттлер має ельзаське походження. Він розповів, що все життя стикається з жартами через прізвище.

«Якщо я й зберіг своє прізвище, то щоб показати: не всі з таким прізвищем ідіоти! Все залежить від того, що з ним робити. Мене це не шокує, я до цього звик», — поділився Шарль Гіттлер.

Він додав, що навіть німецьке місто-побратим спочатку було здивоване його обранням у 2020 році, але зараз стосунки між громадами чудові.

Антуан Рено-Зіленський пояснив, що подвійне прізвище використовує, аби вшанувати матір польського походження. За його словами, після початку повномасштабної війни в Україні питання про «родича Зеленського» стали постійними.

«Я розумію, що людям це здається кумедним. Мене це не смішить, але й не ображає. Це допомагає виділити наше місто», — розповів Рено-Зіленський.

Кандидати зазначають, що поки отримують лише добродушні жарти без проявів агресії. Вони сподіваються, що така увага допоможе туристам відкрити для себе Арсі-сюр-Об, відоме в історії як місце битви Наполеона 1814 року.

Нагадаємо, депутат влаштував масову бійку на весіллі. В хід пішли стільці та палиці.

