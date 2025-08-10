"Г’юстон, у нас проблема": помер астронавт Джим Ловелл, автор легендарної фрази

Астронавт Джим Ловелл / © NASA

У Сполучених Штатах у віці 97 років помер астронавт Джим Ловелл. Він був командиром космічного корабля «Аполлон-13», на якому сталася аварія під час польоту на Місяць. Саме йому належить легендарна фраза: «Г’юстон, у нас проблема».

Про смерть астронавта повідомили в некролозі NASA.

До загону астронавтів Джим Ловелл потрапив тільки з другої спроби. У 1958 році його не зарахували до першої пілотованої космічної програми США «Меркурій» через проблеми з печінкою.

Джим поправив здоров’я і 1962 року увійшов до «Нової дев’ятки» — загону, якому належало виконати обіцянку президента Кеннеді і висадитися на Місяці.

У квітні 1970 року Ловелл був призначений командиром корабля «Аполон-13», але йому так і не вдалося долетіти до Місяця.

На третю добу польоту, на відстані понад 300 тисяч км від Землі, на кораблі стався вибух вибух кисневого балона і вийшли з ладу дві батареї, які забезпечували електрику.

Саме тоді командир корабля повідомив центр управляння польотів: «Г’юстон, у нас проблема».

Екіпаж опинився на межі загибелі, висадка на Місяць була скасована. Внаслідок рятувальної операції усі троє членів екіпажу успішно повернулися на Землю.

У некролозі NASA зазначається, що Ловеллу вдалося «перетворити потенційну трагедію на успіх» і приземлитися в Тихому океані.

За приземленням «Аполона-13» спостерігали десятки мільйонів телеглядачів, і це стало одним із найбільш знакових в історії космічних польотів.

Представник NASA Шон Даффі написав, що Ловелл допоміг американській космічній програмі «прокласти історичний шлях» до майбутніх місій, а його швидкість мислення і винахідливість у критичних ситуаціях стали основою для майбутніх місій агентства.

За його словами, астронавт був відомий дотепністю і любив пожартувати, за що отримав прізвисько «Усміхнений Джим».

«Джим Ловелл втілював у собі тверду рішучість і оптимізм як минулих, так і майбутніх дослідників, і ми будемо пам’ятати про нього завжди», — написав він.

