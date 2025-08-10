ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
2 хв

"Г’юстон, у нас проблема": помер астронавт Джим Ловелл, автор легендарної фрази

У квітні 1970 року Ловелл був призначений командиром корабля «Аполон-13», але йому так і не вдалося долетіти до Місяця.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
астронавт Джим Ловелл

Астронавт Джим Ловелл / © NASA

У Сполучених Штатах у віці 97 років помер астронавт Джим Ловелл. Він був командиром космічного корабля «Аполлон-13», на якому сталася аварія під час польоту на Місяць. Саме йому належить легендарна фраза: «Г’юстон, у нас проблема».

Про смерть астронавта повідомили в некролозі NASA.

До загону астронавтів Джим Ловелл потрапив тільки з другої спроби. У 1958 році його не зарахували до першої пілотованої космічної програми США «Меркурій» через проблеми з печінкою.

Джим поправив здоров’я і 1962 року увійшов до «Нової дев’ятки» — загону, якому належало виконати обіцянку президента Кеннеді і висадитися на Місяці.

У квітні 1970 року Ловелл був призначений командиром корабля «Аполон-13», але йому так і не вдалося долетіти до Місяця.

На третю добу польоту, на відстані понад 300 тисяч км від Землі, на кораблі стався вибух вибух кисневого балона і вийшли з ладу дві батареї, які забезпечували електрику.

Саме тоді командир корабля повідомив центр управляння польотів: «Г’юстон, у нас проблема».

Екіпаж опинився на межі загибелі, висадка на Місяць була скасована. Внаслідок рятувальної операції усі троє членів екіпажу успішно повернулися на Землю.

У некролозі NASA зазначається, що Ловеллу вдалося «перетворити потенційну трагедію на успіх» і приземлитися в Тихому океані.

За приземленням «Аполона-13» спостерігали десятки мільйонів телеглядачів, і це стало одним із найбільш знакових в історії космічних польотів.

Представник NASA Шон Даффі написав, що Ловелл допоміг американській космічній програмі «прокласти історичний шлях» до майбутніх місій, а його швидкість мислення і винахідливість у критичних ситуаціях стали основою для майбутніх місій агентства.

За його словами, астронавт був відомий дотепністю і любив пожартувати, за що отримав прізвисько «Усміхнений Джим».

«Джим Ловелл втілював у собі тверду рішучість і оптимізм як минулих, так і майбутніх дослідників, і ми будемо пам’ятати про нього завжди», — написав він.

Нагадаємо, NASA виставило на продаж супутники для моніторингу Землі через скорочення фінансування. Частина з них — нові й не запущені на орбіту.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie