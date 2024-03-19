Хизувалася підтримкою Путіна: українці домоглися звільнення росіянки з роботи в Лондоні

Після звернення українського волонтера британська компанія Egre звільнила росіянку, яка підтримує Путіна.
Український волонтер-мешканець Лондона Назар Смик домігся звільнення з британської компанії росіянки Юлії Воробйової, яка вихвалялася своєю підтримкою Володимира Путіна на президентських "виборах" в РФ.
Про це Смик повідомив у Мережі.
Назар Смик, який мешкає та працює у Лондоні, а також займається закупівлею техніки для допомоги українським військовим, 17 березня опублікував у Мережі відео з кількатисячною чергою біля посольства Росії у британській столиці.
"Зазначу, що більшість присутніх є опозиційними. Тим не менш, питання, яке у мене виникає: а де багатотисячні мітинги у Лондоні проти Путіна і війни? Правильно, їх немає", – написав у соцмережі Х Смик.
Читайте провідні новини дня:
- Ракетний голод для української ППО: як захиститися від ракет Путіна і до чого тут Швеція
- Мобілізація до "бусиків": що загрожує працівникам ТЦК за викрадення чоловіків – адвокат розповів
- Який вигляд має супер'яхта Медведчука зсередини і де вона зараз – ексклюзивний сюжет ТСН
Окрім того, він опублікував фото росіянки Юлії Воробйової, яка працювала у британській компанії Egre, а в соцмережах вихвалялася тим, що відкрито голосує за Путіна на президентських "виборах". Вона написала, що західні медіа помиляються, коли вважають, що росіяни не голосують за Путіна.
"А знаєте що буває з прихильниками війни? Юля у нас працює у британській компанії Egre.London. Покажемо Юлі, за що треба нести відповідальність", – написав український волонтер.
Він повідомив менеджерам компанії про наративи її працівників, які підтримують путінський режим.
19 березня Смик повідомив, що росіянку звільнили з роботи в Egre.London, та опублікував лист-відповідь компанії.
"Наша компанія більше не співпрацює з Юлією. Ми хочемо прояснити, що компанія не схвалює, не підтримує і не толерує будь-які сентименти, що захищають насильство, агресію чи конфлікт. Ми чітко проти будь-якої форми війни чи воєнних дій, які спричиняють шкоду іншим", – йдеться у листі від компанії Egre.
Волонтер згодом повідомив, що спілкувався з власником компанії.
"Компанія, аби показати свою проєвропейську позицію, задонатить кошти на гуманітарні потреби українців через британсько-український фонд. І при працевлаштуванні будуть перевіряти кандидатів", – написав Смик у соцмережі Х.
До слова, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, Путін намагається використати заявлену рекордну явку виборців та підтримку його кандидатури у президенти, аби встановити інформаційні умови задля затяжної війни проти України.
Читайте також: