Хизувалася підтримкою Путіна: українці домоглися звільнення росіянки з роботи в Лондоні

Український волонтер-мешканець Лондона Назар Смик домігся звільнення з британської компанії росіянки Юлії Воробйової, яка вихвалялася своєю підтримкою Володимира Путіна на президентських "виборах" в РФ.

Про це Смик повідомив у Мережі.

Назар Смик, який мешкає та працює у Лондоні, а також займається закупівлею техніки для допомоги українським військовим, 17 березня опублікував у Мережі відео з кількатисячною чергою біля посольства Росії у британській столиці.

"Зазначу, що більшість присутніх є опозиційними. Тим не менш, питання, яке у мене виникає: а де багатотисячні мітинги у Лондоні проти Путіна і війни? Правильно, їх немає", – написав у соцмережі Х Смик.

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Окрім того, він опублікував фото росіянки Юлії Воробйової, яка працювала у британській компанії Egre, а в соцмережах вихвалялася тим, що відкрито голосує за Путіна на президентських "виборах". Вона написала, що західні медіа помиляються, коли вважають, що росіяни не голосують за Путіна.

Допис росіянки Юлії Воробйової про підтимку Володимира Путіна на "виборах" в РФ / Скриншот

Допис росіянки Юлії Воробйової про підтимку Володимира Путіна на "виборах" в РФ / Скриншот

"А знаєте що буває з прихильниками війни? Юля у нас працює у британській компанії Egre.London. Покажемо Юлі, за що треба нести відповідальність", – написав український волонтер.

Він повідомив менеджерам компанії про наративи її працівників, які підтримують путінський режим.

19 березня Смик повідомив, що росіянку звільнили з роботи в Egre.London, та опублікував лист-відповідь компанії.

"Наша компанія більше не співпрацює з Юлією. Ми хочемо прояснити, що компанія не схвалює, не підтримує і не толерує будь-які сентименти, що захищають насильство, агресію чи конфлікт. Ми чітко проти будь-якої форми війни чи воєнних дій, які спричиняють шкоду іншим", – йдеться у листі від компанії Egre.

Лист-відповідь від компанії Egre.London про звільнення Юлії Воробйової / Фото: сторінка Х Назар Смик

Волонтер згодом повідомив, що спілкувався з власником компанії.

"Компанія, аби показати свою проєвропейську позицію, задонатить кошти на гуманітарні потреби українців через британсько-український фонд. І при працевлаштуванні будуть перевіряти кандидатів", – написав Смик у соцмережі Х.

До слова, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, Путін намагається використати заявлену рекордну явку виборців та підтримку його кандидатури у президенти, аби встановити інформаційні умови задля затяжної війни проти України.

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