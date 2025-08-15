Глава Мінфіну США розкритикував Європу за купівлю пального з російської нафти

Скотт Бессент / © Associated Press

Міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував європейські уряди за те, що вони купують в Індії нафтопродукти, виготовлені з російської сировини.

Він закликав країни ЄС зробити свій внесок у посилення економічного тиску на Росію. Про це посадовець заявив в етері Fox Business.

«Я хочу сказати, що європейським колегам час або змиритися, або замовкнути. Вони постійно кажуть: „О, США повинні зробити це, США повинні зробити те“. Президент Трамп запровадив вторинні санкції або вторинні тарифи проти Індії через споживання нею російської нафти, а європейці цього не зробили», — зазначив Бессент.

За його словами, країни ЄС купують продукцію індійських нафтопереробних підприємств, яка виготовлена з російської нафти.

«Тому нам потрібна певна координація. І якщо ми хочемо мати єдиний фронт, який дасть президенту Трампу максимальний вплив, то я думаю, що наші європейські колеги повинні зробити свій внесок», — підкреслив він.

Також глава Мінфіну США не виключив, що Вашингтон може запровадити санкції проти Китаю. На запитання про можливість введення обмежень проти КНР, він відповів: «Думаю, на столі перебувають всі варіанти».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не хоче запроваджувати нові санкції проти Росії, він більше виступає за дипломатію.

Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін не прагне завершення війни та використовує переговори, щоб затягнути час, уникнути санкцій і розколоти єдність між Європою та США.