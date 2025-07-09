У Міноборони Франції розповіли, чому Макрон зателефонував Путіну вперше за три роки

Президент Росії Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон 1 липня зателефонував Володимиру Путіну, щоб обговорити ситуацію навколо іранської ядерної програми.

Про це розповів міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню в інтервʼю газеті Valeurs actuelles.

«У ядерних держав є особливі зобов’язання одна перед одною. Востаннє президент Макрон телефонував президенту Путіну у вересні 2022 року щодо Запорізької АЕС в Україні, тобто знову ж таки з питань атомної енергетики. Коли президент доручив мені зателефонувати Сергію Шойгу, колишньому міністру оборони Росії, мова також йшла, по суті, про ядерні питання та боротьбу з тероризмом. Це принцип „червоного телефону“, який ми бачимо у фільмах часів холодної війни: ядерні держави повинні розмовляти одна з одною».

Реклама

На думку міністра, такі контакти мають глибокий сенс і не є марними:

«Вступаючи в діалог з цими великими державами, ми, Франція, держава, що володіє ядерною зброєю, маємо можливість нагадати їм про їхню відповідальність. Повірте, ці зусилля не марні».

Лекорню також підкреслив, що Франція, як учасниця Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану, повинна відігравати активну дипломатичну роль, зокрема через контакти з іншими великими державами — Китаєм, Росією, Індією, Бразилією.

«Ми повинні працювати з членами Ради Безпеки ООН, найбільшими ядерними державами, незалежно від будь-яких розбіжностей з цими країнами. Усі вони є гарантами Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)».

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Путін вперше від 2022 року поговорили телефоном. Потім президент Франції зателефонував президенту України Володимиру Зеленському для обговорення актуальних питань.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розмова з Макроном тривала понад дві години і була «змістовною».