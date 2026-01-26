Глава МЗС Естонії різко відкинув заклик Шредера «не демонізувати Росію»

Прапор Естонії / © Associated Press

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна жорстко розкритикував заклики до відновлення енергетичної співпраці з Росією та спроби «перестати демонізувати» державу-агресора.

Про це він написав на своїй сторінці в X, коментуючи скандальні заяви ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера.

За словами очільника естонської дипломатії, він категорично не погоджується з такою позицією. Цахкна нагадав, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало прямим наслідком багаторічної політики умиротворення та спроб використати торгівлю як інструмент стримування агресії.

«Заклики уникати „демонізування“ країни, яка веде найжорстокішу війну в Європі з часів Другої світової, і навіть натяки на відновлення співпраці в енергетичній сфері є просто жахливими», — наголосив міністр.

Він підкреслив, що саме через ці хибні підходи Європа опинилася в пастці енергетичної залежності від Кремля. Кошти, сплачені за російські енергоресурси, Москва використала для переозброєння та ведення агресивної війни.

Цахкна також заявив, що політика Wandel durch Handel («зміни через торгівлю») повністю зазнала краху і до неї не може бути жодного повернення.

Раніше повідомлялося, що колишній канцлер ФРН Герхард Шредер, відомий своїми тісними зв’язками з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, розкритикував відмову Німеччини від російських енергоносіїв.

Пізніше речник МЗС України Георгій Тихий у мережі X нагадав, що саме політика Шредера допомогла Кремлю підготуватися до війни, зробивши Європу залежною від російського газу.