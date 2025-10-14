Глава МЗС ФРН закликав Трампа посилити тиск на Путіна: що він сказав

Міністр закордонних справ ФРН Йохан Вадефуль / © Associated Press

Міністр закордонних справ ФРН Йоханн Вадефуль закликав президента США Дональда Трампа після його успіху в посередництві в секторі Газа посилити тиск на главу російської держави Володимира Путіна з метою покласти край війні Росії в Україні. Відповідну заяву керівник зовнішньополітичного відомства Німеччини озвучив у понеділок, 13 жовтня, на зустрічі із болгарським колегою Георгом Георгієвим у Софії.

Про це пише Deutsche Welle.

За словами Вадефуля, Трамп «зробив вирішальний внесок у досягнення цієї угоди щодо сектору Газа». «І Німеччина закликає його (голову Білого дому — ред .) зараз продовжити свої зусилля, щоб досягти переговорів між Росією та Україною», — процитувало міністра агентство dpa.

Берлін покладає «великі надії на американську адміністрацію, оскільки президент Трамп переконливо довів, що зацікавлений в укладанні мирних угод у різних точках світу», зазначив Йохан Вадефуль. На його думку, «варто докласти всіх зусиль, щоб зараз зробити новий ривок в Україні, перш ніж там знову розгоряться бойові дії у ширшому масштабі».

Георгієв у свою чергу нагадав, що Чорне море є прикордонним регіоном з Україною, де йде війна. «Наше завдання полягає в тому, щоб Чорне море займало все більш важливе місце на порядку денному НАТО та Європейського Союзу», — сказав він. Болгарія дуже зацікавлена у підтримці стабільності у регіоні, додав болгарський міністр.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом мир в Україні. Мерц оголосив про свій намір використати саміт у Шарм-ель-Шейху, присвячений конфлікту в Газі, для обговорення війни в Україні з президентом США Дональдом Трампом.