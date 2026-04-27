Глава МЗС Ірану прибуде до Москви: планує зустріч із Путіним

Путін та Іран

Реклама

До Москви 27 квітня прибуде очільник іранського зовнішньополітичного відомства Аббас Аракчі. У межах візиту він проведе переговори з високопоставленими представниками російської влади.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Ірану, сторони обговорять актуальні міжнародні питання, зокрема перебіг переговорів між Іраном і США, а також теми, пов’язані з можливим припиненням вогню.

Очікується, що під час візиту іранського міністра прийме диктатор РФ Володимир Путін.

Реклама

Посол Ірану в Росії Казем Джалалі заявив, що сторони можуть обговорити спільні ініціативи та провести консультації щодо нових пропозицій, якщо такі з’являться.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про повний контроль над нафтовими доходами Ірану та відкинув можливість вдарити по Ірану ядерною зброєю. Однак ще на цьому тижні він вимагав у військових ядерні коди на таку зброю. Ці дані не підтвердили та не спростували у Білому домі.

Доки Трамп переконаний, що завдає Ірану щоденних мільйонних збитків і так примусить країну сісти за стіл переговорів, різні інтереси від війни в Ірані бачать Китай та Росія.

Насамперед, Китай хоче безперебійного постачання нафти, що є неможливим у нинішніх умовах. Однак Росія зацікавлена у збереженні іранського режиму та високих цінах на нафту й газ. Адже поточна ситуація в Ірані продовжує збагачувати Росію, якій необхідні кошти для продовження війни в Україні.