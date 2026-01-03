Глава МЗС Польщі тонко натякнув Путіну на долю Мадуро

Радослав Сікорський / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував захоплення американцями венесуельського диктатора Мадуро, натякаючи на Путіна.

Про це глава МЗС Польщі написав у соцмережі X.

«Це не могло б статися з хорошим хлопцем», — написв він.

Сікорський використав фразу «хороший хлопець», що може стосуватися слів Трампа. Президент США кілька разі використовував цей термін для опису Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по Венесуелі.

Згодом президент США заявив, що американські військові захопили разом із дружиною та вивезли з країни диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро.