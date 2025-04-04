Очільник МЗС Туреччини зробив гучну заяву щодо миру в Україні: що він сказав

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що досягнення мирної угоди між Україною та Росією буде складним процесом / © Associated Press

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Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія та Україна поки що далекі від укладання мирної угоди. Водночас він підкреслив, що Анкара підтримує ініціативу США щодо припинення війни, хоча досягти домовленості буде непросто.

Про це міністр розповів у коментарі Reuters.

«Будь-яка мирна угода між Києвом і Москвою буде важкою для перетравлення. Але вона все одно краща, ніж нові смерті та руйнування», — зазначив Фідан.

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За словами очільника турецького МЗС, Європа не може забезпечити достатні гарантії безпеки для України без підтримки США. Також він наголосив, що необхідний ефективний фактор стримування, щоб уникнути нового витка війни.

«Щоб бойові дії не відновилися, потрібні чіткі механізми стримування», — підкреслив міністр.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими тижнями має з’явитися ясність щодо готовності Росії укласти мир з Україною.

Нагадаємо, за словами очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, агресорці Росії потрібно поставити дедлайн для відповіді щодо питання повного припинення вогню в Україні.