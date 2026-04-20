Голова Пентагону накричав на міністра армії США: ворожнеча загострилася після питання України

Міністр армії Ден Дрісколл (позаду Трампа) та міністр оборони Піт Гегсет (крайній справа) / © Associated Press

Голова Пентагону Піт Гегсет накричав на міністра армії (Сухопутних військ) США Деніела Дрісколла в його перший робочий день в американському військовому відомстві. Згодом два чиновники «побили горшки» через Україну.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що Гегсет підвищив голос на Дрісколла та заявив, що той перевищує свої повноваження. Джерела зазначають, що цей епізод став однією з перших ознак напружених взаємин між ними, незважаючи на формальне підпорядкування міністра армії Пентагону.

Надалі напруженість лише посилювалася. Причинами стали кадрові суперечки в армії, включно зі звільненням начальника штабу генерала Ренді Джорджа, а також невдоволення Гегсета впливом Дрісколла, якого в адміністрації вважали близьким до Венса. Нібито Венс і Дрісколл разом навчалися в Єльській юридичній школі.

Протистояння загострилося після того, як Трамп направив Дрісколла до України для сприяння переговорам із Росією. Це було незвичайне завдання для керівника служби, чиїм обов’язком було навчання та оснащення солдатів, а не ведення мирних переговорів.

У Пентагоні постало питання, чому таку роль отримав саме міністр армії, а не сам Гегсет.

За словами кількох джерел, обізнаних з внутрішніми обговореннями, Гегсет сказав колегам, що хоче, щоб Білий дім усунув Дрісколла від переговорів.

Невдовзі після цього Дрісколла відсторонили від цієї гучної посади, а багато його пресконференцій скасували, повідомили джерела.

Раніше повідомлялося, що Піт Гегсет дезінформує президента Трампа та громадськість щодо успіхів у війні з Іраном.