Дональд Трамп та Путін / © Associated Press

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Директор розвідки США Джей Клейтон заявив, що російський диктатор Путін не є другом Сполучених Штатів у питанні України.

Про це Клейтон розповів в інтерв’ю ABC News.

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Журналіст нагадав, що під час зустрічі з Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном Трамп назвав російського правителя другом. Пізніше американський президент опублікував у соцмережі Truth Social спільну фотографію з ним, супроводивши її підписом «Мій друг».

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Коли Трампа запитали, чи можна вважати Путіна другом не лише особисто для нього, а й для Сполучених Штатів, президент відповів, що не може говорити від імені всієї країни.

Під час інтерв’ю аналогічне запитання поставили Клейтону. Спочатку керівник розвідки пояснив, чому вважає вживання слова «друг» виправданим у контексті зустрічі трьох лідерів.

За його словами, саміт мав історичне значення, адже керівники трьох ядерних держав обговорили необхідність запобігання ядерному інциденту.

«Це просто неймовірно, що вони утрьох зустрілися й обговорили це питання», — зазначив Клейтон.

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Він додав, що діалог між державами, які володіють ядерною зброєю, має давати впевненість у тому, що сторони не допустять небезпечної ескалації.

«У контексті саме цієї розмови використання слова „друг“ було цілком доречним», — пояснив очільник американської розвідки.

Однак журналіст повторно уточнив, чи вважає Клейтон Путіна другом Сполучених Штатів з огляду на його дії в Україні. У відповідь посадовець чітко відмежував переговори про ядерну безпеку від позиції Вашингтона щодо російської агресії.

«Він не є другом Америки в Україні. Зовсім ні. Зовсім ні», — наголосив Клейтон.

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Таким чином, керівник розвідки дав зрозуміти, що готовність США вести переговори з Москвою щодо запобігання ядерному конфлікту не означає зближення позицій сторін стосовно війни. Дипломатичний діалог із Путіним з питань глобальної безпеки не скасовує принципових розбіжностей між Вашингтоном і Кремлем через російське вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп викликав хвилю критики серед британських політиків, які раніше підтримували його.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп опублікував світлину рукостискання з російським диктатором Володимиром Путіним, супроводивши її підписом «Мій друг».

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