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Глава розвідки США пояснив, чому Трамп назвав Путіна другом, і зробив різку заяву про війну в Україні
Водночас він вважає цілком доречним, що президент Дональд Трамп назвав очільника Кремля другом під час тристороннього саміту в Китаї.
Директор розвідки США Джей Клейтон заявив, що російський диктатор Путін не є другом Сполучених Штатів у питанні України.
Про це Клейтон розповів в інтерв’ю ABC News.
Журналіст нагадав, що під час зустрічі з Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном Трамп назвав російського правителя другом. Пізніше американський президент опублікував у соцмережі Truth Social спільну фотографію з ним, супроводивши її підписом «Мій друг».
Коли Трампа запитали, чи можна вважати Путіна другом не лише особисто для нього, а й для Сполучених Штатів, президент відповів, що не може говорити від імені всієї країни.
Під час інтерв’ю аналогічне запитання поставили Клейтону. Спочатку керівник розвідки пояснив, чому вважає вживання слова «друг» виправданим у контексті зустрічі трьох лідерів.
За його словами, саміт мав історичне значення, адже керівники трьох ядерних держав обговорили необхідність запобігання ядерному інциденту.
«Це просто неймовірно, що вони утрьох зустрілися й обговорили це питання», — зазначив Клейтон.
Він додав, що діалог між державами, які володіють ядерною зброєю, має давати впевненість у тому, що сторони не допустять небезпечної ескалації.
«У контексті саме цієї розмови використання слова „друг“ було цілком доречним», — пояснив очільник американської розвідки.
Однак журналіст повторно уточнив, чи вважає Клейтон Путіна другом Сполучених Штатів з огляду на його дії в Україні. У відповідь посадовець чітко відмежував переговори про ядерну безпеку від позиції Вашингтона щодо російської агресії.
«Він не є другом Америки в Україні. Зовсім ні. Зовсім ні», — наголосив Клейтон.
Таким чином, керівник розвідки дав зрозуміти, що готовність США вести переговори з Москвою щодо запобігання ядерному конфлікту не означає зближення позицій сторін стосовно війни. Дипломатичний діалог із Путіним з питань глобальної безпеки не скасовує принципових розбіжностей між Вашингтоном і Кремлем через російське вторгнення в Україну.
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп викликав хвилю критики серед британських політиків, які раніше підтримували його.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп опублікував світлину рукостискання з російським диктатором Володимиром Путіним, супроводивши її підписом «Мій друг».