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Хлинув справжній водоспад: у Нью-Йорку масштабні повені затопили метро

Хлинув справжній водоспад: у Нью-Йорку масштабні повені затопили метро

Хлинув справжній водоспад: у Нью-Йорку масштабні повені затопили метро

скріншот з відео

Містяни турбуються, що повінь може завдати непоправної шкоди системі метро Нью-Йорка.

У Нью-Йорку потужні повені, спричинені ураганом "Іда", викликали хаос на вулицях та в метро. На одній зі станцій метро утворився справжній водоспад.

Про це пише New York Post.

Пасажири щонайменше пів дюжини поїздів метро, ​​що застрягли між станціями, були евакуйовані у вечір середи. Служба метрополітену залишається "дуже обмеженою" вранці в четвер через історичні опади (10-15 см за лічені години). На станції метро "28-ма вулиця" об'єми дощової води були подібні до гейзерів. Приголомшливі кадри потопу поширили у Мережі. Потоки води стрімко заполонили платформу і перекинулися на колії.

У міській раді зазначають, що станція була виведена з ладу дощовою погодою вже не вперше, а відбувається це тому, що на станції та навколо неї дозволяється накопичувати сміття, що блокує роботу дренажної системи. 

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