Глобальна криза фертильності: рівень тестостерону у чоловіків впав удвічі за останні 50 років

Чоловіки по всьому світу масово втрачають чоловічий гормон / © pixabay.com

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За останні пів століття середній рівень тестостерону у чоловіків по всьому світу знизився більш ніж наполовину, що свідчить про масштабну кризу репродуктивного чоловічого здоров’я. Стрімке падіння цього ключового гормону науковці пов’язують із глобальним поширенням ожиріння, діабету, а також із негативним впливом побутових хімікатів та кліматичними змінами.

Про це пише The Guardian.

Масштаби падіння тестостерону

Дані про стрімке зниження рівня гормону були представлені на щорічній зустрічі Європейського товариства репродукції людини та ембріології в Лондоні. Вчені провели метааналіз шести попередніх довготривалих досліджень, об’єднавши дані 118 593 чоловіків з Ізраїлю, США, Бразилії, Фінляндії та Данії за період з 1972 по 2019 роки.

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Результати показали загальне падіння рівня тестостерону на 54%, причому після 2000 року цей процес помітно пришвидшився.

«Ми бачимо зниження загального тестостерону більш ніж на 50% за цей період. Це відображає зниження більш ніж на 1% щороку, тому це не випадковість, це не статистична помилка. Це дуже сильна тенденція», — наголосив професор Школи громадської охорони здоров’я та громадської медицини Єврейського університету Хагай Левін.

Роль ожиріння та екології

Взаємозв’язок між рівнем тестостерону та загальним станом здоров’я є дуже складним. Тестостерон регулює вироблення сперми, статевий потяг, допомагає нарощувати м’язову масу, щільність кісток, а також впливає на настрій та обмін речовин.

Медики зазначають, що надлишковий жир в організмі збільшує перетворення тестостерону на естроген, що неминуче призводить до зниження чоловічого гормону. Професор Левін припускає, що від чверті до половини цього глобального зниження можна пояснити ожирінням і метаболічним синдромом.

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Професор Імперського коледжу Лондона та консультант з репродуктивної ендокринології Чанна Джаясена додає, що ожиріння та діабет можуть бути не єдиними причинами. За його словами, вченим ще належить з’ясувати, яку саме роль у цьому відіграють екологічні фактори та хімічні речовини, що руйнують ендокринну систему.

Небезпека гормональних добавок

На тлі тривожних новин про падіння рівня тестостерону в соціальних мережах почала активно поширюватися реклама різноманітних тестостеронових добавок. Проте лікарі категорично застерігають від самолікування.

Професор андрології Манчестерського університету Аллан Пейсі наголошує, що вживання таких препаратів має вкрай небезпечний побічний ефект. За словами фахівця, якщо дати чоловікові штучний тестостерон, його організм просто припиняє природне вироблення сперми, що завдає нищівного удару по репродуктивній функції.

Нагадаємо, медики попередили про небезпечне чоловіче захворювання, що загрожує кожному п’ятому. За своєю суттю патологія є розширенням однієї або кількох вен у мошонці, що врешті-решт порушує оптимальні умови для дозрівання сперматозоїдів.

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