"Глобальна війна проти РФ": Лавров виступив із новими погрозами Заходу

Лавров / © Associated Press

Глава МЗС Росії Сергій Лавров зробив низку гучних заяв щодо Заходу, війни, санкцій та відносин зі США. Він звинуватив Європу та Вашингтон у загрозах безпеці РФ.

Про це пише російське пропагандистське видання «ТАСС».

Що знову наговорив Лавров

За словами Лаврова, Росія нібито змушена «надійно забезпечувати власну безпеку» на тлі загроз з боку європейських країн.

«Захід розв’язав глобальну війну проти РФ і гарячково намагається карати її партнерів», — констатував Лавров.

Очільник МЗС РФ заявив, що його держава не допустить розміщення на території України будь-яких видів озброєння, що, за його словами, «становлять загрозу інтересам російської безпеки».

Також Лавров різко розкритикував санкційну політику США. Він назвав обмеження проти російських нафтових компаній «недобросовісною спробою придушити конкурентів» і звинуватив Вашингтон у прагненні контролювати військово-технічне співробітництво РФ з Індією та іншими країнами БРІКС.

Окремо міністр прокоментував перспективу економічних відносин зі Штатами.

«РФ не бачить жодного "райдужного майбутнього" в економічних відносинах зі США», — висловився він.

Як запевнив Лавров, навіть після зміни адміністрації у США «антиросійський курс не змінився».

Лавров стверджує, що адміністрація Дональда Трампа «не лише не оскаржує закони, ухвалені Джо Байденом для покарання Росії, а й запроваджує нові санкції». Водночас він запевнив, що РФ нібито залишається відкритою до співпраці з Вашингтоном, але «американська сторона сама створює штучні перешкоди».

Крім того, глава МЗС РФ звинуватив Захід у вигадуванні поняття «тіньовий флот» і спробах затримувати судна, пояснюючи це «боротьбою за втрачене глобальне домінування».

Раніше Лавров заявив про готовність Москви перейти до «повноцінної військової відповіді» у разі загострення протистояння з європейськими країнами. За його словами, РФ нібито не планує нападати на Європу, але якщо Європа почне такі дії, відповідь з боку Росії виходитиме за межі «спеціальної військової операції». Він запевняє: це буде «повноцінна воєнна відповідь усіма наявними військовими засобами».

«Якщо раптом Європа почне нападати на РФ, це буде не спеціальна військова операція з нашого боку — це буде повноцінна воєнна відповідь усіма наявними військовими засобами», — зазначив російський дипломат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував зміну риторики росіян на переговорах.

За словами українського лідера, хоча російська делегація на переговорах з Україною та США дещо змінила риторику, довіряти їй «не має сенсу». Наприклад, РФ обговорює моніторинг припинення вогню, але залишається нечіткою й незрозумілою у своїх намірах.

«Є зміни в їхній риториці. Але віри їм — нуль. Я думаю, що в них до нас приблизно ті самі почуття, що й були, тому що вони Україну ненавидять, ось і все. Щодо зміни риторики. Хочу пояснити, що це означає. Російська делегація вже без цих пустопорожніх "історичних альманахів" та екскурсів — вона тепер про інше і більш конкретно: що робимо, а що не робимо, на що готові, на що не готові, як будемо моніторити припинення вогню та інші такі конкретні речі», — зазначив глава держави.