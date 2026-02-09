- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1508
- Час на прочитання
- 3 хв
"Глобальна війна проти РФ": Лавров виступив із новими погрозами Заходу
Лавров звинуватив Захід у розв’язуванні війни проти Росії. Він також заявив, що РФ не бачить перспектив покращення відносин зі США.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров зробив низку гучних заяв щодо Заходу, війни, санкцій та відносин зі США. Він звинуватив Європу та Вашингтон у загрозах безпеці РФ.
Про це пише російське пропагандистське видання «ТАСС».
Що знову наговорив Лавров
За словами Лаврова, Росія нібито змушена «надійно забезпечувати власну безпеку» на тлі загроз з боку європейських країн.
«Захід розв’язав глобальну війну проти РФ і гарячково намагається карати її партнерів», — констатував Лавров.
Очільник МЗС РФ заявив, що його держава не допустить розміщення на території України будь-яких видів озброєння, що, за його словами, «становлять загрозу інтересам російської безпеки».
Також Лавров різко розкритикував санкційну політику США. Він назвав обмеження проти російських нафтових компаній «недобросовісною спробою придушити конкурентів» і звинуватив Вашингтон у прагненні контролювати військово-технічне співробітництво РФ з Індією та іншими країнами БРІКС.
Окремо міністр прокоментував перспективу економічних відносин зі Штатами.
«РФ не бачить жодного "райдужного майбутнього" в економічних відносинах зі США», — висловився він.
Як запевнив Лавров, навіть після зміни адміністрації у США «антиросійський курс не змінився».
Лавров стверджує, що адміністрація Дональда Трампа «не лише не оскаржує закони, ухвалені Джо Байденом для покарання Росії, а й запроваджує нові санкції». Водночас він запевнив, що РФ нібито залишається відкритою до співпраці з Вашингтоном, але «американська сторона сама створює штучні перешкоди».
Крім того, глава МЗС РФ звинуватив Захід у вигадуванні поняття «тіньовий флот» і спробах затримувати судна, пояснюючи це «боротьбою за втрачене глобальне домінування».
Раніше Лавров заявив про готовність Москви перейти до «повноцінної військової відповіді» у разі загострення протистояння з європейськими країнами. За його словами, РФ нібито не планує нападати на Європу, але якщо Європа почне такі дії, відповідь з боку Росії виходитиме за межі «спеціальної військової операції». Він запевняє: це буде «повноцінна воєнна відповідь усіма наявними військовими засобами».
«Якщо раптом Європа почне нападати на РФ, це буде не спеціальна військова операція з нашого боку — це буде повноцінна воєнна відповідь усіма наявними військовими засобами», — зазначив російський дипломат.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував зміну риторики росіян на переговорах.
За словами українського лідера, хоча російська делегація на переговорах з Україною та США дещо змінила риторику, довіряти їй «не має сенсу». Наприклад, РФ обговорює моніторинг припинення вогню, але залишається нечіткою й незрозумілою у своїх намірах.
«Є зміни в їхній риториці. Але віри їм — нуль. Я думаю, що в них до нас приблизно ті самі почуття, що й були, тому що вони Україну ненавидять, ось і все. Щодо зміни риторики. Хочу пояснити, що це означає. Російська делегація вже без цих пустопорожніх "історичних альманахів" та екскурсів — вона тепер про інше і більш конкретно: що робимо, а що не робимо, на що готові, на що не готові, як будемо моніторити припинення вогню та інші такі конкретні речі», — зазначив глава держави.