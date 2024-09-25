Хлопчик, якого викрали з дитмайданчика, знайшов свою родину через 73 роки

У США вдалось розкрити загадкове викрадення, яке сталось ще 2 лютого 1951 року. Тоді 6-річного хлопчика невідомі викрали з парку, свою родину той зустрів лише через 73 роки.

Про це пише NBC News.

Що відомо про викрадення

Луїсу Альбіно було лише 6 років, коли 2 лютого 1951 року його забрала з дитячого майданчика парку Джефферсона в Окленді невідома жінка, яка вивезла його за межі штату, а потім на східне узбережжя, йдеться в заяві поліції.

Негайні пошуки Альбіно були безрезультатними, і справа була забута на сім десятиліть.

Як вдалось розшукати чоловіка

Але на початку цього року племінниця Альбіно знову звернулася до поліції Окленда і повідомила офіцерам, "що результати її онлайн-тесту ДНК співпали з людиною, яка, як вважають, є її дядьком".

Агенти ФБР, за дорученням поліції Окленда, опитали Альбіно в його будинку на східному узбережжі і взяли зразок ДНК. Його генетичний матеріал збігся з генетичним матеріалом двох живих братів і сестер в Каліфорнії, що доводить, що він і є тим хлопчиком, якого викрали в 1951 році, заявила поліція.

ФБР, Департамент юстиції Каліфорнії і поліція Окленда організували і оплатили зустріч Альбіно з його давно втраченою сім'єю 24 червня.

"Це був емоційний момент для всіх причетних сторін і возз'єднання сім'ї, яке тривало понад 70 років", - заявили в поліції.

У заяві поліції Окленда не уточнюється, хто, на думку детективів, забрав Альбіно з парку сім десятиліть тому, а також не вказується, хто його виховав.

"Ми обмежені в тому, що можемо розголошувати на даний момент, оскільки справа все ще перебуває на стадії розслідування", - заявив представник поліції Окленда.

Що відомо про родину чоловіка, якого викрали у 6-річному віці

92-річна мати Альбіно померла в 2005 році, так і не дізнавшись про долю свого сина.

Цього літа Альбіно зміг зустрітися і провести час зі своїм братом Роджером, який був з ним у парку в день викрадення в 1951 році. Роджер помер минулого місяця.

"Я думаю, що він помер щасливо. Він був у мирі з собою, знаючи, що його брат знайшовся. Я була така щаслива, що змогла зробити це для нього і принести йому завершення і спокій", - сказала Аліда Алекін, племінниця викраденого чоловіка.

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