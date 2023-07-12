Хлопчик за годину випив 6 пляшок води і ледь не помер: якою була реакція організму (фото)

10-річний хлопчик випив занадто багато води і був доставлений до дитячої лікарні в Колумбії, Південна Кароліна, США.

Про це повідомляє WIS-TV.

Рей Джордан грався на вулиці зі своїми двоюрідними братами у спеку і випив шість пляшок води протягом години.

Рей Джордан / Фото: wistv.com

Невдовзі у нього почали проявлятися симптоми водної інтоксикації, зокрема блювання та втрата рухової функції.

Медики, які оглянули його в лікарні, виявили надзвичайно низький рівень натрію в його крові — стан, який виникає, коли нирки не можуть упоратися із надмірним споживанням води.

Батьки Рея, Стейсі та Джефф Джордан, висловили стурбованість станом свого сина і описали симптоми сина, заявивши, що він мав п'яний вигляд, був ніби розумово відсталим і не міг контролювати свою голову чи руки.

"Він не міг контролювати свою голову, руки чи ще щось. Його рухові функції зникли. У цей момент я помчав із ним просто до дитячої школи Річленда", - пригадав батько.

Батьки Рея / Фото: wistv.com

Лікарі також виявили, що мозок дитини сильно набряк, що спричинило у нього сильний головний біль. Щоб впоратися з цим, вони вводили рідини, щоб допомогти йому мочитися та регулювати рівень натрію та калію в крові.

Рей у лікарні / Фото: wistv.com

Зрештою Рей одужав і не зазнав жодних тривалих наслідків. Сім'я вдячна персоналу лікарні та сподівається, що їхня історія підвищить поінформованість про небезпеку водної інтоксикації, особливо влітку.

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