Хлопчика, який зник 6 років тому, нарешті знайшли: звідки він втік та хто його врятував (фото)

Зниклого британця Алекса Бетті знайшли живим і здоровим після того, як його вперше оголосили зниклим безвісти 2017 року.

Про це пише Daily Star.

Хлопчику з Олдема, Великий Манчестер, було 11 років, коли він зник безвісти під час подорожі з родиною Іспанією у жовтні 2017 року. Відтоді його ніхто не бачив.

Прокурори стверджують, що останні шість років він провів, живучи серед "духовної громади" біля підніжжя Піренеї у Франції, перш ніж втік і був підібраний водієм вантажівки, яка попередила владу. Тепер прокурори заявили, що Алекс, якому зараз 17 років, з'явився у Ревелі, неподалік Тулузи, у південному регіоні Окситанії.

Алекс Бетті / Фото: PA

Місцеве видання новин La Depeche повідомило: "Таємниця Алекса Бетті ось-ось буде розкрита. Хоча він не показав жодних офіційних документів жандармам (поліції), які його затримали, 17-річний юнак сам вказав свою особистість. Його обличчя та історія в усіх відношеннях відповідають особі британця, викраденого 2017 року. Прокурор Тулузи підтвердив, що це справді Алекс Бетті".

Коли він зник, дитина була зі своєю матір'ю Мелані Бетті та дідусем Девідом Бетті, яким тоді було 37 та 58 років відповідно. Обом дорослим було заборонено перебувати поряд з Алексом під час його зникнення через побутові проблеми.

Алекс Бетті / Фото: PA

Після двотижневої поїздки до Марбельї сім'я збиралася повернутися до Великої Британії, але не повернулася. Потім поліція розпочала розслідування після того, як Алекс зник безвісти.

Бабуся та офіційна опікунка Алекса С'юзен Каруана сказала, що, на її думку, гурт, можливо, десь прийняв "альтернативний спосіб життя". Виступаючи тоді, вона сказала: "Вони не хотіли, щоб Алекс ходив до школи, вони не вірять у звичайну школу".

Слідчі вважають, що Алекс втік із сільської місцевості неподалік гірського хребта Піренеї. Передбачається, що хлопчик декілька днів провів у поході, перш ніж його підібрав водій вантажівки.

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Проте, як повідомляється, автомобіліст запідозрив обставини Алекса та звернувся до поліції. Відповідаючи на запитання детективів, юнак "розповів про свою неймовірну подорож безтурботно і спокійно".

"Його історію перевірено і, зважаючи на все, вона відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні. "Після цього слухання підлітка передали до соціальних служб департаменту, доки він чекав на заяви своїх родичів".

Нагадаємо, сусід героїчно врятував жінку та собаку з охопленої вогнем квартири через вікно. Пожежа спалахнула на 4 поверсі багатоповерхівки.

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