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"Хлопці, для нас це - реальна загроза": у Росії заявили про "вторгнення" НАТО до України

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"Хлопці, для нас це - реальна загроза": у Росії заявили про "вторгнення" НАТО до України

Росія не може більше з цим миритися. 

У Кремлі вважають, що НАТО "поступово вторгається" до України і тому відносини Російської Федерації та Альянсу  перебувають біля "червоної межі".

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу CNN.

За його словами, Росія не може більше з цим миритися. "Не можемо більше терпіти", - сказав Пєсков.

"Ми спостерігаємо" поступове вторгнення "НАТО на територію України. І це було головною причиною. Путін сказав:" Хлопці, для нас це - реальна загроза", - заявив Пєсков. 

Він додав, що така ситуація, коли Північноатлантичний альянс має в Україні свою інфраструктуру, інструкторів, запаси озброєння і навчає ЗСУ, нібито становить реальну загрозу безпеці в Європі.

Нагадаємо, у США назвали нові терміни, коли Росія планує здійснити військове вторгнення до України орієнтовно у середині січня — середині лютого цього року. Перед цим у Росії задумали здійснити масштабну провокацію, щоб звинуватити військових ЗСУ і виправдати агресію.

Відомо, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок, якщо буде скоєно нове російське вторгнення до УкраїниУ разі повномасштабного вторгнення РФ до України, буде застосовано обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

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