"Хлопці, для нас це - реальна загроза": у Росії заявили про "вторгнення" НАТО до України

Росія не може більше з цим миритися.
У Кремлі вважають, що НАТО "поступово вторгається" до України і тому відносини Російської Федерації та Альянсу перебувають біля "червоної межі".
Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу CNN.
За його словами, Росія не може більше з цим миритися. "Не можемо більше терпіти", - сказав Пєсков.
"Ми спостерігаємо" поступове вторгнення "НАТО на територію України. І це було головною причиною. Путін сказав:" Хлопці, для нас це - реальна загроза", - заявив Пєсков.
Він додав, що така ситуація, коли Північноатлантичний альянс має в Україні свою інфраструктуру, інструкторів, запаси озброєння і навчає ЗСУ, нібито становить реальну загрозу безпеці в Європі.
Нагадаємо, у США назвали нові терміни, коли Росія планує здійснити військове вторгнення до України орієнтовно у середині січня — середині лютого цього року. Перед цим у Росії задумали здійснити масштабну провокацію, щоб звинуватити військових ЗСУ і виправдати агресію.
Відомо, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок, якщо буде скоєно нове російське вторгнення до України. У разі повномасштабного вторгнення РФ до України, буде застосовано обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.
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