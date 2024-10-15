"Хлопці з України їздять на найкращих авто": в Міноборони Польщі зробили категоричну заяву щодо біженців

В міністерстві погоджуються з припиненням соцдопомоги для українців призовного віку.

Громадяни Польщі обурюються поведінкою українських біженців у їхній країні, зокрема молодих хлопців, які "їздять на найкращих автомобілях і відпочивають вихідними в п'ятизіркових готелях".

Про це міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив в інтерв’ю Interia.

"Це несправедливо стосовно поляків, які роблять внески в охорону здоров'я, допомогу, освіту, постачання зброї тощо", – сказав Косиняк-Камиш.

Він також заявив про підтримку очільника польського МЗС Сікорського щодо позбавлення соціальних допомог для українців призовного віку, які перебувають у країнах ЄС.

Зазначимо, що саме Сікорський заявляв про переглядання підходів до допомоги українцям.

Тим часом з України втік ще один відомий блогер. Своє відео він виклав у Мережі. Юра Скайф перебуває зараз у Польщі і пояснює це "безпекою".

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