Хлопця, який зник 8 років тому під час прогулянки з собаками, знайшли живим – фото

У Г'юстоні, США, знайшли 25-річного чоловіка, який зник 8 років тому під час прогулянки з собаками.

Про це пише abc13.com.

17-річний Руді Фаріас зник безвісти 6 березня 2015 року після того, як його собаки повернулися з прогулянки без нього, що спричинило масштабні пошуки.

Його мама розповіла, що хтось зателефонував до служби 911, виявивши, що він лежить біля церкви. Вона додала, що сина знайшли з порізами і синцями по всьому тілу і кров'ю у волоссі. Жінка вважає, що він зазнав жорстокого поводження і побиття.

Також вона поділилася його фотографіями на лікарняному ліжку.

Руді Фаріас перебуває в лікарні / Фото: abc13.com

З ним намагалися поговорити, але Руді каже лише декілька слів і лежить у позі ембріона. Чоловік вважає, що він хтось інший: "Він думає, що його звуть Хуліо Торреас, і йому зараз 14. Він здригається, якщо ви намагаєтеся доторкнутися до нього або обійняти його. Його дратує кожна дрібниця, тому ми маємо бути обережні з ним. Він мало що пам'ятає, але ми вважаємо, що на це також слід очікувати".

Жінка сказала, що це буде довга реабілітація, але вдячна, що її сина знайшли живим.

2015 року влада повідомила, що у Фаріаса діагностували депресію, посттравматичний стресовий розлад і тривогу. Texas EquuSearch почав просити громадськість допомогти знайти його, наголосивши, що він, можливо, був дезорієнтований і не приймав ліків.

Оголошення про зникнення Руді / Фото: abc13.com

10 березня влада тимчасово призупинила пошук, поки працювала над збором додаткової інформації. Через два дні, 12 березня, пошук продовжився, але закінчився наступного дня. 13 березня 2015 року влада подякувала пошукачам за їхню самовідданість.

Нагадаємо, гравці заробили тисячі доларів, зробивши ставку проти виживання екіпажу субмарини "Титан". Люди поставили щонайменше 300 000 доларів.

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