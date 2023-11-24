Хлопець назбирав штрафів на 150 тис. євро, але жодного разу не заплатив: як йому це вдалось

Також в італійця не було страховки на авто.

В Італії 21-річний водії за 2 роки назбирав рекордних 800 штрафів за проїзд на вулиці, де рух був обмежений. Хлопець заборгував 150 тисяч євро, проте жодного разу нічого не заплатив.

Про це пише італійське видання ilgiorno.it.

Інцидент стався у місті Мантуя в Італії. Відомо, що у листопаді поліція зупинила 21-річного водія та встановила, що він керував автомобілем без страховки. Співробітники поліції оштрафували його і конфіскували автомобіль, змусивши водія поставити його на приватну стоянку і не користуватися ним.

Проте наступного дня хлопця знову зупинили за кермом автомобіля. Цього разу у нього вилучили водійське посвідчення, а автомобіль конфіскували і відвезли на евакуаторі на спеціальний штрафмайданчик.

Розслідування встановило, що 21-річний хлопець за останні два роки він 800 разів проїхав через різні міські зони обмеженого руху та повинен був сплати 150 тисяч євро штрафів.

Як тепер його змусять заплатити за порушення - невідомо.

Нагадаємо, в італійському високогірному селі Тіццола вперше за 30 років народилася дитина.

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