Трамп зацікавлений в угоді щодо України, проте не розуміє стратегічного значення цього питання для США - Bloomberg

Однак наразі невідомо, як саме Трамп діятиме, оскільки його рішення можуть змінюватися.

Європейські союзники України висловлюють обережний оптимізм з приводу того, що новий президент США Дональд Трамп не змусить Київ до передчасних переговорів із Росією.

Про це повідомило видання Bloomberg.

За наданою інформацією, Трамп виявився більш гнучким, ніж очікувалося, після серії приватних перемовин з його командою. Європейські чиновники вважають, що нова адміністрація може сприяти відновленню сильної позиції України до початку будь-яких переговорів.

Проте невідомо, як саме Трамп діятиме, оскільки його рішення можуть змінюватися. За словами джерел, команда Трампа враховує ризики, які можуть виникнути, якщо США відмовляться від допомоги Україні, зокрема, зважаючи на провал в Афганістані за Джо Байдена та можливі наслідки для відносин з Китаєм. Наразі конкретного плану щодо України в команді Трампа не існує, але переговори продовжуються.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв швидке завершення війни Путіна проти України, однак ця обіцянка вже не звучить на передньому плані. Згідно з Bloomberg, на думку аналітиків, Трамп поступово втрачає зацікавленість у цьому питанні, зокрема, через його зусилля знайти спільну мову з російським диктатором. Водночас Європа все більше переконана, що угода про припинення війни може бути досягнута, зокрема, завдяки санкціям проти Росії та підтримці Києва.

Міністр закордонних справ Великої Британії, Девід Леммі, зазначає, що швидке рішення малоймовірне, і навіть очікується, що переговори можуть бути відкладені до Великодня.

Трамп висловив зацікавленість у спостереженні за так званою угодою століття щодо України і критикує Путіна, але також намагається встановити контакт із російським лідером. Проте, за даними обізнаних осіб, новообраний президент не демонструє великої зацікавленості в українському питанні, не розуміючи його стратегічного значення для США.

"Тим не менш, новообраний президент справляв враження, що він не надто переймається долею України або не визнає стратегічного значення війни для інтересів США, зазначають люди",- йдеться в матеріалі.

Європейські лідери натомість все більше переконуються, що мирна угода може бути досягнута у найближчому майбутньому. Вони сподіваються, що жорсткіші санкції проти Росії та посилена військова підтримка України сприятимуть цьому процесу.

Переговори щодо припинення вогню, за словами джерел, передбачають обов'язкові гарантії безпеки для України, включаючи можливість введення військ США у разі нової агресії. Щодо вступу України до НАТО, європейські чиновники вважають, що цей процес навряд чи буде підтримано Трампом.

Нагадаємо, Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним "дуже швидко".

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