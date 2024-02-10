"Хоче урвати якого більше землі": Шольц звинуватив Путіна у брехні щодо агресії проти України

Шольц зазначив, що Путін "завжди багато бреше про історію цієї війни".

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели переговори щодо продовження підтримки України у протистоянні агресії РФ.

Про це повідомляє Укрінформ.

У повідомленні вказується, що під час розмови в Овальному кабінеті Шольц заявив, що Німеччина й США "мають зіграти певну роль" у збереженні глобального миру. Також канцлер Німеччини наголосив, що "це особливо актуально з огляду на агресію РФ проти України, яка досі триває".

Крім того, Шольц нагадав про інтервʼю російського диктатора провокатору Такеру Карлсону, назвавши цю розмову "безглуздою".

У цьому зв’язку Шольц зазначив, що Путін "завжди багато бреше про історію цієї війни" та насправді прагне урвати якомога більше території від сусідніх країн. Тому "необхідно зробити все можливе, аби підтримати Україну і дати їй спроможності захищатися".

В свою чергу президент США Джо Байден заявив, що він підтримує позицію канцлера Німеччини та нагадав, що американські законодавці затягують питання підтримки України. За його словами, нездатність Конгресу підтримати Україну, якщо таке станеться, буде "близькою до злочинного нехтування". У такому разі, сказав Байдена, це було б "обурливим".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пані посол України в США Маркарова заявила, що Україні критично бракує військової техніки, закінчуються ракети.

Крім того, ми раніше інформували, що у США наразі достатньо коштів для навчання українських пілотів на F-16.

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