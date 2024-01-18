Хоче відновити російську імперію кінця 19 ст.: президент Латвії - про загарбницькі плани Путіна

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Путін хоче не просто відновити Радянський Союз, але російську імперію кінця 19 століття.

Таку думку латвійський президент сказав на форумі у Давосі.

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Він погодився із думкою, що "Україна є першою лінією оборони" в Європі. Та висловив вдячність українським військовим.

"Ми бачимо, що союзник Путіна Лукашенко використовує міграцію як гібридну зброю проти нас, проти Польщі. Ми бачимо, що є спроби використати нові технології, Штучний інтелект, кібервійну", - сказав він.

Рінкевич зауважив, що його країна працює над посилпнням рівня боєздатності власної армії. Для того вона підніматиме витрати на армію до рівня 3% ВВП.

"На жаль, ми часто на крок, а то й на два позаду Путіна, він знайде, як нас атакувати. Ми маємо діяти наперед. І часом бачу, що іноді колег з НАТО треба переконувати, що ми будемо бачити ще неприємніші речі, ніж побачили", - вважає він.

Нагадаємо, у Литві оцінили ймовірність воєнного конфлікту між НАТО та Росією.

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