Хоче відновити російську імперію кінця 19 ст.: президент Латвії - про загарбницькі плани Путіна

"Україна є першою лінією оборони" в Європі, вважає президент Латвії.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Путін хоче не просто відновити Радянський Союз, але російську імперію кінця 19 століття.
Таку думку латвійський президент сказав на форумі у Давосі.
Він погодився із думкою, що "Україна є першою лінією оборони" в Європі. Та висловив вдячність українським військовим.
"Ми бачимо, що союзник Путіна Лукашенко використовує міграцію як гібридну зброю проти нас, проти Польщі. Ми бачимо, що є спроби використати нові технології, Штучний інтелект, кібервійну", - сказав він.
Рінкевич зауважив, що його країна працює над посилпнням рівня боєздатності власної армії. Для того вона підніматиме витрати на армію до рівня 3% ВВП.
"На жаль, ми часто на крок, а то й на два позаду Путіна, він знайде, як нас атакувати. Ми маємо діяти наперед. І часом бачу, що іноді колег з НАТО треба переконувати, що ми будемо бачити ще неприємніші речі, ніж побачили", - вважає він.
Нагадаємо, у Литві оцінили ймовірність воєнного конфлікту між НАТО та Росією.
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