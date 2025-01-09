В Reuters пояснили, навіщо Трампу Гренландія

Обраний президент США Дональд Трамп хоче купити Гренландію, щоб розширити вплив країни та створити історичну спадщину.

Про це повідомило видання Reuters, посилаючись на три анонімні джерела, які знайомі з планами Трампа.

Одне з джерел зазначило, що Трамп не планує використовувати військову силу, але розглядає дипломатичний чи економічний тиск на Данію.

"Справжня спадщина полягає в тому, щоб розширити США. Буквально за 70 років ми не додали жодного об'єкта нерухомості в портфель. Він багато про це говорить", - йдеться в матеріалі.

Останні території, які стали частиною США, – це Аляска і Гаваї у 1959 році. Інший співрозмовник розповів, що серед зовнішньополітичних пріоритетів Трампа є пункт "Купівля Гренландії".

Колишні та нинішні соратники президента підтверджують, що його інтерес до територіальної експансії пов'язаний із прагненням залишити "міцну спадщину".

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що "не знають про будь-які плани" захоплення Гренландії силою.

Читайте також: