Росіяни масово їдуть до Сербії за західними COVID-вакцинами: "Хочемо подорожувати"

Російські туроператори пропонують клієнтам "вакцинаційні" тури до Сербії.

Громадяни Російської Федерації масово їдуть до Республіки Сербія, щоб отримати щеплення схваленими світовою спільнотою вакцинами від COVID-19.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що російські туроператори від вересня пропонують клієнтам вакцинаційні тури до Сербії, вартість яких варіюється від 300 до 700 доларів.

Балканська держава, яка не є членом Європейського Союзу, є зручним вибором для росіян, тому що вони можуть потрапити до неї без віз. Країна пропонує іноземцям щеплення вакцинами від Pfizer, AstraZeneca та Sinopharm.

"Ми вакцинувалися Pfizer, тому що хочемо подорожувати по всьому світу", - заявила 54-річна росіянка Надія Павлова, яка тиждень тому отримала щеплення в Белградському центрі вакцинації. Її чоловік, 55-річний Віталій Павлов, додав, що хоче, щоб "весь світ був відкритий для нас, а не лише кілька країн".

За даними видання, росіянам, які хочуть отримати щеплення однодозовою вакциною від Johnson & Johnson, також пропонують тури до Хорватії.

"Люди не хочуть чекати, людям потрібно мати можливість потрапити до Європи з різних особистих причин, - пояснила Ганна Філатовська, речниця туристичного агентства "Російський Експрес" у Москві. - Дехто має родичів, хтось має бізнес, хтось навчається, хтось працює. Дехто просто хоче поїхати до Європи, тому що сумує за нею".

Препарат російського виробництва Sputnik V, про який президент РФ Володимир Путін заявляв як про першу зареєстровану вакцину від COVID-19 у світі, з’явився у серпні 2020 року і був схвалений приблизно у 70 країнах, зокрема в Сербії.

Однак ВООЗ досі розглядає дані щодо російської розробки, посилаючись на відсутність повної наукової інформації та перевірки виробничих майданчиків. Sputnik V також очікує схвалення Європейського агентства з лікарських засобів.

"Тривале очікування розчарувало багатьох росіян, тому коли ВООЗ оголосила про чергову затримку у вересні, вони почали шукати рішення в інших місцях", - зауважили у виданні.

Раніше повідомлялося, що у США планують заборонити в'їзд для іноземців, щеплених від COVID-19 російською вакциною Sputnik V.

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