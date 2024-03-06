Пєсков пожалівся на владу Молдови, яка відкидає будь-який діалог із Росією.
У Кремлі заявили, що для РФ проблема невизнаного Придністров'я є актуальною.
Таку заяву зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков під час пресконференції у середу, 6 березня.
"Хотілося б, щоб "дух русофобії" залишив чудове місто Кишинів і цю чудову країну, але ця "бацила" розмножується там", - сказав Пєсков.
Він вкотре пожалівся на владу Молдови, яка відкидає будь-який діалог із Росією.
"Деякі країни вважають, що, щоб орієнтуватися на Європу, обов'язково потрібно стати ворогами Росії, це жахлива помилка", - заявив прихвостень Путіна.
Нагадаємо, раніше у Молдові жорстко відповіли Лаврову на його закиди щодо Придністров'я.
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