"Хочу побачити війну": турист-відчайдух з Британії зібрався у відпустку до окупованих територій України

"Хочу побачити війну": турист-відчайдух з Британії зібрався у відпустку до окупованих територій України

Британський мандрівник також зазначив, що вже придбав страхування свого життя та здоров’я на випадок непередбачуваних обставин.

Британець, який їздив у відпустку до Афганістану саме коли таліби захопили контроль, тепер планує відвідати Україну на тлі зростання напруги з боку Росії.

Про це пише Metro.

21-річний Майлз Рутледж з Бірмінгема, Велика Британія, зіткнувся з жорсткою критикою в Мережі після того, як похвалився, що їздив до Афганістану, тільки тому, що "це було небезпечно". Після цього хлопця довелося евакуйовувати з країни.

Тепер відчайдушний мандрівник каже, що хоче побачити український Крим, а також міста Харків і Донецьк.

"Я хочу побачити війну. Я хочу зрозуміти почуття обох сторін, їхні думки, і, сподіваюся, що побачу критичну точку конфлікту, якщо вона таки настане", — заявив Рутледж.

У своєму Twitter хлопець написав, що вже в середу, 26 січня, збирається приземлитися у Львові. За словами туриста, білет йому обійшовся "дешево, як чипси". До того ж, хлопець розповів, що вже знайшов хостел, який коштує всього 4 долара за ніч.

Британський мандрівник також зазначив, що вже придбав страхування свого життя та здоров’я на випадок непередбачуваних обставин.

За кілька днів до цього Рутледж запустив онлайн-краудфандер ("фінансування громадою") для своєї подорожі. Це означає, що за його поїздку до України фактично платитимуть інші люди.

"Час продовжити мої подорожі й відвідати Україну, аби зрозуміти, що там відбувається, і показати вам усе, що відфільтровують журналісти", — пише турист.

Хлопець передбачає, що кожного дня розповідатиме в Мережі свої враження, подорожуватиме по всій країні та спатиме "у цікавих життєвих умовах". Слід зазначити, що це вже не вперше, коли Рутледж збирається до України. Раніше турист вже приїжджав до Чорнобиля.

Нагадаємо, 23 січня 2022 року Державний департамент США ухвалив рішення про добровільний від’їзд державних службовців США з посольства у Києві і наказав членам їхніх родин виїхати через загрозу російських військових дій.

Водночас, у Держдепартаменті США наголосили, що "рішення про санкціонований/обов'язковий від'їзд жодним чином не вплине їхню відданість пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї".

Своєю чергою, в українському МЗС назвали таке рішення американської сторони "передчасним" і вважають його "проявом надмірної перестороги".

Проте секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що наразі вони не фіксують активного виїзду з Києва співробітників дипломатичних відомств через чутки про можливий напад РФ.

Читайте також: