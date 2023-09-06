"Хочу до російської Одеси": безногий "вагнерівець" зібрався "на ліктях" повертатися на війну до України

Внаслідок прильоту бійцю ПВК "Вагнер" відірвало ноги. Він 42 дні пролежав в комі, а тепер очікує на ендопротезування.

Про це військовий розповів в інтерв'ю російському виданню "Бумага".

Вони "за сім'ю"

За словами найманця, спочатку йому "було важко". Бідолаха навіть мав намір покінчити життя самогубством, та чомусь передумав.

"З'явилася надія, я зрозумів: який я дурень, що хотів з балкона пригнути. Ні, я так просто життя не скінчу", – каже він.

"Вагнерівець" запевнив, що він з ПВК – "до кінця", щоправда, усім добре відомо, як закінчують наші вороги. Навіть якщо немає Пригожина та Уткіна, говорить найманець, залишилися й інші командири.

"Зараз у війська (російські – ред.) я не повертатимуся ні в якому разі. Якщо мені зроблять нормальні протези і якщо я добре відновлюся, повернуся до "Вагнера". Я за будь-яку справу готовий хапатися. Якщо ЧВК накажуть повертатись до України, я на ліктях поповзу", – сміливо заявляє фантазер.

Промитий росіянин вважає, що українці воюють за свого президента. Та й взагалі, у його хворій уяві, на нашу державу посягає Польща.

"Це "укропи" за Зеленського, а нам легше, ми за Росію, за сім'ю. А у них і сім'ї вже немає, половину Польща забере

Цікаво, що божевільний твердо налаштований захопити Одесу. Він вважає, що зможе зробити це і без ніг.

"Нам Одесу ще треба взяти, щоби в "Гамбринусі" посидіти – чудовий ресторан, з радянських часів його знаю. Хочу до російської Одеси", – відзначив окупант.

Також військовий мав намір зайнятися будівництвом у Маріуполі. Дуже і дуже шкода, що наразі це неможливо, бо екснайманець терористичної організації "Вагнер" перебуває на візку.

Нагадаємо, після загибелі в авіакатастрофі російського воєнного злочинця Євгена Пригожина, який керував так званою ПВК “Вагнер”, кількість російських найманців із цього збройного формування на території Білорусі різко зменшилася.

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