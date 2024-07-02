"Хочуть кинути нас напризволяще": окупант, який втратив кінцівку на війні, записав відео до Путіна

Окупант на відео, оприлюдненому в Мережі, розповідає, що на так звану “СВО” пішов добровільно. Там він дістав важке поранення у “всі кінцівки”.

Російські окупанти, які повертаються з війни до РФ, починають розуміти, що на своїй батьківщині вони нікому не потрібні.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

“Черговий “герой СВО”, який повернувся з війни, втратив на війні руку, раптово виявив, що в Росії він нікому не потрібен, обіцяних мільйонів не заплатили, і навіть не виділили протез. Попереду — животіння у злиднях. Все було марно. Про таке Z-пропагандисти не попереджали”, — написав Денис Казанський.

Сам же окупант на відео, оприлюдненому в Мережі, розповідає, що на так звану “СВО” пішов добровільно. Там він дістав важке поранення у “всі кінцівки”.

“З приводу протезування – невідомість. Посвідчення ветерана бойових дій не роблять. Що коїться за бардак? Я працюю звичайним сторожем. Мені треба на щось існувати, але на інші роботи я піти не можу. Нам відмовляють багато в чому, хочуть кинути нас напризволяще”, — сказав окупант.

Нагадаємо, що окупанти нарощують темпи наступальних дій на Донеччині.

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