Хочуть "миру", але не готові до "поступок": скільки росіян прагнуть перемовин з Україною

Щонайменше половина росіян хочуть припинення війни та початку переговорного процесу між їхньою державою та Україною. При цьому більшість з цих людей не готові "йти на поступки" та відмовлятися "від завойованого".

Про це свідчать дані опитування російського "Левада-центру", повідомляє RE:Russia.

Трохи цифр

Так, проведення перемовин хочуть 50% респондентів. Очікувано, що чимало громадян Росії виступають за продовження бойових дій та окупації українських територій – 38%. Ще 12% не змогли надати чітку відповідь.

Росіяни, які хочуть перемовин, пояснюють це тим, що:

великими втратами – "гине багато хлопців", "люди гинуть" (52%);

втомою від ситуації – "війна всім набридла", "скоріше б усе закінчилося" (40%).

Звісно, немало тих, які вважають, що "треба йти до кінця", бо "надто багато вкладено" – 32%. Ще 16% росіян стверджують, що слід "викорінювати націоналістів/фашистів".

Нагадаємо, 10% z-патріотів навіть не проти застосування Росією ядерної зброї по Україні.

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