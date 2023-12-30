Хочуть покарання України відповідно до закону: росіяни знайшли нових винуватців "теракту" у Бєлгороді

У державі, яка щодня цинічно вбиває мирних українців, розповідають про те, що саме "українці коять криваві злочини".

Росіяни заявили про чергову буцімто "варварську атаку київського режиму проти мирного населення" РФ. Йдеться про те, що "до організації цього теракту безпосередньо причетні британські та американські консультанти, які підбурюють Україну". Серед винних, на думку РФ, також і Євросоюз, який постачає зброю.

Про це пише МЗС РФ.

"Необхідно підкреслити, що удар цілеспрямовано завдавав місця масового скупчення мирних жителів – сімей з дітьми. Було атаковано центр передсвяткового Білгорода – новорічне снігове містечко, ялинку та ковзанку, куди прийшли відпочити городяни", – зазначають у Росії.

Росіяни хочуть "рішучого засудження українського теракту"

Верх цинізму полягає в тому, що такі заяви роблять громадяни країни-терористки, яка напередодні Нового року, 29 грудня, завдала масованої атаки по Україні, внаслідок якої загинуло понад 30 людей. У столиці нашої держави кількість жертв стала рекордною від початку повномасштабного вторгнення.

"Обстріли населених пунктів Донбасу, Херсонської та Запорізьких областей, Криму, інших російських регіонів, безжалісні й сліпі вбивства мирних жителів свідчить про агонію прогрузлого в тероризмі, беззаконні, корупції і цинізмі неонацистського режиму Зеленського, якнайбільше російських людей", – дозволяють собі городити росіяни.

Вони вважають, що усі організатори та виконавці цього та інших злочинів "київської хунти понесуть невідворотне покарання відповідно до закону". У МЗС РФ також фантазують, що теракт у Білгороді стане предметом розгляду в Раді Безпеки ООН. Згадали й про буцімто "використання українськими терористами заборонених у більшості країн світу касетних боєприпасів для завдання ударів по мирних жителях", і, звісно, про тих, хто їх надає.

"Ми закликаємо всі відповідальні уряди та профільні міжнародні структури виступити з рішучим засудженням цього жорстокого теракту та публічно дистанціюватися від київського режиму та його західних кураторів, які вчиняють подібні злочини. Мовчання у відповідь на розбещене варварство укронацистів та їхніх ляльководів – спільників з "цивілізованих демократій" буде схоже на допомогу їхнім кривавим діянням", – завершили свій абсурдний спіч у відомстві.

Раніше стало відомо, хто стоїть за вибухами у центрі російського Бєлгорода.

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