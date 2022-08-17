"Хочуть вбити клин": у Німеччині очікують на активізацію російської пропаганди і шпигунів

У Німеччині заявили, що російська пропаганда поширюватиме фейки про дефіцит газу та продовольства в ФРН, аби "вбити клин" у їхнє суспільство.

У Німеччині прогнозують посилення російської пропаганди та шпигунської діяльності в найближчі місяці. В Федеральні службі захисту конституції Німеччини також очікують, що Росія продовжуватиме активізовувати та адаптувати свої спроби політичної та військової розвідки всередині ФРН.

Про це повідомляє Spiegel.

"Росія використовує проблеми, пов'язані з енергопостачанням Європи, зокрема, як гібридний важіль", - заявили у німецькому відомстві.

Там зазначають, що за допомогою цілеспрямованого поширення неправдивої інформації про дефіцит газу та підвищення цін робиться спроба розпалити побоювання щодо можливого дефіциту енергії та продовольства в Німеччині, що становить загрозу для існування.

"Російська пропаганда, швидше за все, посилиться в екстремістському середовищі та підживить наративи змови з метою вбити клин у наше суспільство", – йдеться в заяві Служби захисту конституції.

Також у відомстві кажуть, що варто очікувати, що російська держава продовжуватиме активізовувати та адаптувати свої спроби політичної та військової розвідки.

За оцінкою спецслужби Німеччини, російська загарбницька війна та її вплив на економіку та ситуацію з постачанням до ФРН мають високий потенціал для використання екстремістами.

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