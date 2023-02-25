"Хочуть, як у нас": Лукашенко заявив, що поляки та литовці "мріють" про білоруську диктатуру

Лукашенко фантазує, якщо польська та литовська влада не дозволить провести "демократичні вибори, то народи її скинуть".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко озвучив чергову маячню щодо цивілізованого світу. Фейковий очільник РБ заявив, що литовці та поляки "хочуть" мати таку ж диктатуру, яку він створив у своїй країні.

Про це він сказав під час розмови із білоруськими пропагандастами, повідомляє провладне ЗМІ "Пул первого".

"Коли приїхали поляки, литовці до нас, подивилися на нашу диктатуру і кажуть:" Ми також хочемо цього". А бажання народів Литви та Польщі не співпадають із бажаннями та діями влади, але люди розберуться. Поляки ж не дурні, вони такі люди, як ми. І литовці тоже далеко не дурні. Вони розберуться, у них найближчим часом також будуть вибори. От подивимося, як демократично вони їх проведуть. Якщо влада не дозволить народам проголосувати, то люди їх скинуть", - фантазує білоруський диктатор.

Нагадаємо, що ввечері 24 лютого білоруський диктатор Олександр Лукашенко повідомив, що провів "довгу" бесіду з російським президентом Путіним і похвалився дуже тісними відносинами із країною-агресоркою Росією, особливо із очільником Кремля.

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