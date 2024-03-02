Хочуть залякати Захід: аналітики прокоментували запуск балістичної ракети "Ярс" в РФ

Росіяни здійснили випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс" для того, щоб вселити страх у західну аудиторію і таким чином послабити підтримку України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 1 березня Міністерство оборони Росії заявило про успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", оснащеної ракетою залпового наведення. За заявою Міністерства оборони Російської Федерації, основною метою пуску було підтвердження тактико-технічних і льотних характеристик сучасного ракетного комплексу.

Експерти ISW наголошують, що Кремль часто використовує ядерне брязкання, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України країнами-союзниками.

На думку аналітиків, використання Росією ядерної зброї в Україні та за її межами малоймовірне.

Раніше Путін заявив, що стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності.

Нагадаємо, як пише видання Financial Times, витік секретних документів показав, коли Росія буде готова застосувати ядерну зброю. Цей поріг виявився набагато нижчим, ніж коли-небудь публічно заявляв Путін. Так, Росія може використати тактичну ядерну зброю, навіть якщо втратить 20% стратегічних підводних човнів з балістичними ракетами.

Критеріями застосування ядерної зброї зазначені:

висадження противника на територію Росії;

розгром підрозділів, розгорнутих на кордоні;

неминучий напад противника з використанням звичайного озброєння.

У Китаї застерегли Путіна від необдуманих кроків. Там заявили, що "у ядерній війні переможців не буде".

Довідка:

Ярс – ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою РС-24. Ракета РС-24 – твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування.

РС-24 призначена для ураження стратегічних цілей на дальності до 11 тисяч км. Ракета оснащена головною частиною, що розділяється, з маневруючими блоками індивідуального наведення.

Політ ракети забезпечується кількома ступенями твердопаливних двигунів.

Більш точну інформацію про характеристики ракети Міноборони РФ не розкриває. Але російські ЗМІ пишуть:

потужність бойової частини РС-24 – близько 150 кілотонн;

довжина – 21,9 м;

маса – 46,5 т;

похибка при влучанні – 150 м.

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