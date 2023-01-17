Хочуть зірвати поставки зброї: у Польщі росіяни за підтримки КДБ Білорусі готуються до антиукраїнської акції

У польській Варшаві збираються провести акцію на підтримку режима диктатора РФ Володимира Путіна під виглядом протесту проти війни. Таким чином кремлівські пропагандисти хочуть "відбити" бажання у поляків допомагати українцям і перешкодити постачанню зброї для захисту українських територій від окупантів.

Про це попередив польський Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки (OMZRiK).

Акцію на підтримку путінського режиму під виглядом антивоєнної демонстрації проведуть проросійські активісти з крайньої правої організації "Kamractwo" ("Товариство") за підтримки білоруського КДБ, який забезпечує організаторів заходу, за їхніми власними зізнаннями, пропагандистськими матеріалами.

Марцін Осадовський, член проросійської організації "Товариство", який опублікував пропагандистські матеріали, де під прикриттям антивоєнної риторики вихваляв та виправдовував злочини путінського режиму.

Пропагандистські відеоролики, представлені Осадовським, спрямовані на поляків, щоб показати російські окупаційні війська як "визволителів" України, "відбити" у польських громадян бажання допомагати українцям. Також пропагандисти будуть просувати кремлівський наратив щодо постачання зброї України, щоб зірвати її надання Києву.

"Організатори вже зараз запевняють у соцмережах, що марш буде антиукраїнським і що його мета – розпалити в польському суспільстві ненависть до людей українського походження, що має відвернути поляків від надання допомоги Україні", – пише OMZRiK.

Марш планується у столиці Польщі вдень 21 січня. Інформація про ходу, що готується, передана меру Варшави, поліції та Агентству внутрішньої безпеки Польщі.

Нагадаємо, у Польщі затримано російського бізнесмена. Він збирав дані про війська НАТО.

Раніше у Варшаві попередили, що російська пропаганда у Польщі може посилитися 2023 року через цьогорічні парламентські вибори в РП, які заплановані на осінь.

Крім того, уповноважений представник уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін заявляв про черговий етап інформаційної атаки РФ в Польщі. Агресор підбурює польське суспільство проти України й керівництва РП.

Читайте також: