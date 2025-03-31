Годинник Ніла Армстронга з 18-каратного золота продадуть на аукціоні: фото та ціна

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Старовинний годинник астронавта NASA Ніла Армстронга з 18-каратного золота продадуть на аукціоні за 1,9 млн доларів (80 492 000 гривень).

Про це повідомляє What’s the Jam.

Годинник Omega Speedmaster носив астронавт і був подарований йому під час урочистої вечері 1969 року. Це було зроблено на честь його знаменитої висадки на Місяць того року.

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Таких годинників, створених швейцарським годинникарем, було всього 28.

Годинник Ніла Армстронга / © RR Auction

Перші два були подаровані президенту Річарду Ніксону та віце-президенту Спіро Егню, а решта — астронавтам NASA.

На золотому годиннику викарбувано ім’я Армстронга, його місії, цитата та число 17, яке датує політ астронавта в космос.

Годинник Ніла Армстронга / © RR Auction

Половина від ціни на цьому історичному аукціоні буде передана благодійним організаціям, обраним сином Ніла, Марком Армстронгом.

Марк розповів, що цей годинник багато значив для його батька: «Цей годинник, який мій батько любив носити в особливих випадках, символізує одне з найвидатніших досягнень в історії людства. Значна частина коштів, отриманих від продажу цього годинника, піде на благодійні цілі, в які вірив мій батько, продовжуючи вплив, який він та багато інших американців зробили на людство понад пів століття тому».

Ніл Армстронг / © RR Auction

Годинник має корпус із 18-каратного золота, а годинникові маркери виготовлені з оніксу, мають по дві грані і вставлені в золоту оправу.

Стрілки чорного кольору з золотими центрами створюють чудовий контраст з циферблатом із суцільного золота.

Золотий браслет має порожнисті ланки та невелику 14-міліметрову золоту застібку з декором у вигляді смужок.

Ніл Армстронг / © RR Auction

Аукціон RR Auction проведе торги в Кембриджі, недалеко від Бостона, штат Массачусетс, США, і вони відбудуться 17 квітня.

Армстронг помер 2012-го у віці 82 років.

Нагадаємо, прозорий костюм Шер продали на аукціоні за майже 163 тисячі доларів.