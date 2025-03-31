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Годинник Ніла Армстронга з 18-каратного золота продадуть на аукціоні: фото та ціна
Половина коштів буде передана благодійним організаціям.
Старовинний годинник астронавта NASA Ніла Армстронга з 18-каратного золота продадуть на аукціоні за 1,9 млн доларів (80 492 000 гривень).
Про це повідомляє What’s the Jam.
Годинник Omega Speedmaster носив астронавт і був подарований йому під час урочистої вечері 1969 року. Це було зроблено на честь його знаменитої висадки на Місяць того року.
Таких годинників, створених швейцарським годинникарем, було всього 28.
Перші два були подаровані президенту Річарду Ніксону та віце-президенту Спіро Егню, а решта — астронавтам NASA.
На золотому годиннику викарбувано ім’я Армстронга, його місії, цитата та число 17, яке датує політ астронавта в космос.
Половина від ціни на цьому історичному аукціоні буде передана благодійним організаціям, обраним сином Ніла, Марком Армстронгом.
Марк розповів, що цей годинник багато значив для його батька: «Цей годинник, який мій батько любив носити в особливих випадках, символізує одне з найвидатніших досягнень в історії людства. Значна частина коштів, отриманих від продажу цього годинника, піде на благодійні цілі, в які вірив мій батько, продовжуючи вплив, який він та багато інших американців зробили на людство понад пів століття тому».
Годинник має корпус із 18-каратного золота, а годинникові маркери виготовлені з оніксу, мають по дві грані і вставлені в золоту оправу.
Стрілки чорного кольору з золотими центрами створюють чудовий контраст з циферблатом із суцільного золота.
Золотий браслет має порожнисті ланки та невелику 14-міліметрову золоту застібку з декором у вигляді смужок.
Аукціон RR Auction проведе торги в Кембриджі, недалеко від Бостона, штат Массачусетс, США, і вони відбудуться 17 квітня.
Армстронг помер 2012-го у віці 82 років.
Нагадаємо, прозорий костюм Шер продали на аукціоні за майже 163 тисячі доларів.