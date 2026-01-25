Годинник Судного дня буде оновлено: чи наблизилось людство до самознищення

Ядерна війна / © Pixabay

Символічний Годинник Судного дня, стрілки якого наближаються до півночі, якщо людство рухається до самознищення, буде оновлено у вівторок, 27 січня. Існує велика ймовірність, що цього року відстань до цифри 12 ще більше скоротиться. Наразі годинник зупинився на позначці 89 секунд до півночі.

Про це пише видання Daily Mail.

Годинник Судного дня було створено на початку Холодної війни, 1947 року, для відстеження ризику ядерного конфлікту між Радянським Союзом та США, однак зараз світ стикається з набагато різноманітнішим спектром загроз.

Експерти стверджують, що зміни у світовому політичному порядку, швидкий розвиток штучного інтелекту та загроза зміни клімату роблять «неминучим» переведення стрілок годинника вперед.

Бюлетень вчених-атомників (BAS), який вирішує, як налаштовувати стрілки, покаже цьогорічний час у прямій трансляції, що розпочнеться о 15:00 за Гринвічем у вівторок, 27 лютого.

Загроза ядерної війни

Керівниця відділу політики Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї Алісія Сандерс-Закре вважає, що годинник може бути переведено принаймні на одну секунду.

«Наше найбільше занепокоєння викликає екзистенційна загроза, яку становлять понад 12 000 одиниць ядерної зброї, що є у світі сьогодні», -сказала вона.

Експертка стверджує, що 2025 року ядерна зброя становила «екзистенційну загрозу» для виживання світу, зокрема через конфлікт між ядерними державами — Індією та Пакистаном.

«Ризик використання ядерної зброї був екзистенційною загрозою протягом 80 років, але за останній рік він зріс через стрімке зростання інвестицій у ядерну зброю, дедалі більш загрозливу ядерну риторику та дії, а також застосування штучного інтелекту у військових», додала Сандерс-Закре.

Доктор С. Дж. Бірд, дослідник Центру вивчення екзистенційного ризику Кембриджського університету висловив думку, що годинник слід перевести аж на дев’ять секунд вперед.

«Особисто я вже не так хвилююся щодо використання ядерної зброї в локальній війні, як-от в Україні, але я більше, ніж будь-коли, хвилююся щодо прямого ядерного конфлікту між світовими наддержавами», — зазначив він.

За словами експерта, колишній світовий порядок зараз повністю розпався і людство перебуває в багатополярній реальності, де всі країни змушені вибирати сторону між авторитарними сильними людьми.

Хамза Чаудрі, керівник відділу штучного інтелекту та національної безпеки Інституту майбутнього життя, припускає переведення Годинника Судного дня на п’ять-десять секунд вперед.

«Вперше з початку Холодної війни не буде двостороннього договору про контроль над озброєннями, який би обмежував стратегічні арсенали США та Росії. Хоча президент Трамп висловлював зацікавленість у переговорах, станом на сьогоднішній день конкретного прогресу не досягнуто. Це свідчить про фундаментальний провал архітектури контролю над ядерними озброєннями», — наголосив він.

Чаудрі також назвав серед ризиків ескалації використання Росією ракети «Орєшник», яка раніше використовувалася виключно для ядерних боєголовок, та на атаки Україною російських стратегічних бомбардувальників на авіабазі «Оленья».

Небезпека від ШІ та зміни клімату

Окрім ядерної війни, експерти також попереджають про небезпеку від штучного інтелекту та зміни клімату, яка може наблизити Годинник Судного дня до півночі.

Доктор Бірд припускає, що це буде перший рік, коли штучному інтелекту «надається рівний рейтинг ядерній зброї».

За його словами, нещодавні оголошення про те, що великі військові інтегруватимуть штучний інтелект у системи ухвалення рішень, створюють ризик того, що конфлікт може ескалувати швидше, ніж люди зможуть його контролювати.

Також з’являється все більше доказів того, що штучний інтелект збільшує ризик знищення за допомогою біологічної зброї, передаючи інструменти для створення вірусів та білків у руки недержавних організацій.

Професор Ендрю Шеперд, кліматолог з Університету Нортумбрії, зазначив, що минулий рік став ще одним роком кліматичних екстремумів для нашого клімату.

За його словами, у холодних частинах нашої планети найпомітнішими змінами є повернення до швидкої втрати льоду в Гренландії та продовження швидкого зменшення морського льоду в Південному океані.

«Ці зміни мають наслідки, які відчуваємо всі ми, оскільки вони призводять до підвищення рівня моря та глобального потепління через зниження планетарного альбедо», — наголосив він, додавши, що не здивується, коли побачить, що Годинник Судного дня ще більше наблизився до півночі.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що ризик ядерного конфлікту зі США не усунуто.