Холод і хурделиця: Японію замітає снігом, а в Канаді температура опустилася до -51

Снігопади почалися і в Туреччині.
Сильна заметіль почалася у Японії: там очікується до метра снігу.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 28 грудня.
Особливо потерпають від опадів північ та захід країни. Там через завірюху утворився транспортний колапс. Через численні аварії і затори перекрили кілька важливих трас. Із перебоями працює залізниця. Скасовані понад сотню внутрішніх рейсів. Крім того, понад трьох тисяч осель опинилися без електрики.
Тим часом у Канаді надзвичайно холодно. У провінції Саскачеван зараз -51. Очікується, що через область високого атмосферного тиску, яка утворилася над регіоном, морози триватимуть близько тижня.
Перший серйозний снігопад почалися і на сході Туреччини. Подекуди замети сягають чотирьох метрів. Більше 60 селищ відрізані від світу. Усе необхідне їм доправляють на гелікоптерах.
Як повідомлялося, Балкани потерпали від сильного шторму. Найбільше дісталося півночі Греції: там загинула жінка, чию автівку змило водою. Складна ситуація і в Болгарії та Албанії. Там через дощі та сходження ґрунту відрізало від світу чимало гірських селищ. А кілька десятків сіл лишилися без електрики.
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