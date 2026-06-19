Голод страшніший за вірус: у Конго хворі на Еболу масово тікають з лікарень

Інфіковані Еболою люди змушені залишати карантин заради пошуку харчів / © Associated Press

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Наприкінці травня 2026 року у східних провінціях Демократичної Республіки Конго зафіксували понад 150 випадків втечі пацієнтів із медичних центрів лікування смертельно небезпечної лихоманки Ебола. Хворі люди масово переривають життєво необхідний карантин та виходять на вулиці через елементарну відсутність повноцінного харчування в ізоляторах.

Про цю жахливу гуманітарну катастрофу пише Bloomberg.

За інформацією видання, представники влади зафіксували кричущий інцидент поблизу міста Монгбвалу, де одразу 11 пацієнтів із підозрою на Еболу втекли з лікарні, розташованої за 40 кілометрів від епіцентру спалаху епідемії.

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Епідемія на тлі тотального голоду

Наразі медики намагаються приборкати спалах інфекції, яка вже вразила майже 900 осіб і забрала життя понад 25% з них. Ситуація ускладнюється тим, що продовольча небезпека охопила майже 10 мільйонів жителів регіону, які стали жертвами багаторічних збройних конфліктів.

Органи охорони здоров’я намагаються відстежувати контакти близько 6400 людей, які потенційно могли заразитись страшним вірусом. Однак ізольовані родини миттєво втрачають доступ до роботи та ринків та залишаються абсолютно безпорадними перед загрозою голодної смерті.

«Якщо ви закриваєте людей в ізоляції, їх необхідно підтримувати їжею, інакше вони просто підуть звідти у пошуках порятунку», — заявив керівник польових операцій Всесвітньої продовольчої програми Олів’є Нкакудулу.

Фахівець наголосив, що саме в його провінції зараз фіксується понад 90% усіх підтверджених випадків захворювання.

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Особисті трагедії та пошук фінансування

Відчайдушне становище місцевих жителів наочно демонструє трагедія 52-річного Жака, який після початку бойових дій був змушений самотужки рятувати 14 своїх дітей. Понад тиждень тому його 5-річна донька раптово померла в лікарні від Еболи, а дружина опинилася в суворій ізоляції з аналогічним діагнозом.

«Нам видали продуктовий набір, якого вистачить рівно на 2 тижні, але що ми всі будемо їсти після цього?», — у розпачі запитує згорьований багатодітний батько. Чоловік зізнається, що для виживання своєї великої родини він змушений постійно покладатися лише на мізерну допомогу від місцевих церков.

Для вирішення цієї критичної проблеми Всесвітня продовольча програма терміново шукає 175 мільйонів доларів, з яких 32 мільйони підуть безпосередньо на продовольче забезпечення лікарень. Гуманітарні організації б’ють на сполох, адже за останні 3 роки їхній бюджет у цій країні скоротився майже на третину, що робить стримування епідемії нездійсненним завданням.

Нагадаємо, ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення. Проти штаму, який спричинив цей спалах, досі немає вакцини.

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